Opgaande beweging AEX zweeft

Aandelenmarkten staan onder lichte druk, maar het sentiment kan ook heel gemakkelijk omslaan.

De Europese aandelenmarkten stevenden dinsdag af op een lagere opening, voortkomend uit een zwakke voorsprong op Wall Street, terwijl beleggers zich schrap zetten voor belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers. De markten maakten zich ook op voor het aanstaande beleidsbesluit van de Europese Centrale Bank deze week, waarbij de ECB naar verwachting de rente met nog eens 25 basispunten zal verlagen. Ondertussen zijn er dinsdag geen grote economische of winstpublicaties in Europa. In de premarket-handel daalden de Euro Stoxx 50 en Stoxx 600 futures met respectievelijk ongeveer 0,4% en 0,3%. Amerikaanse futures staan iets lager. Nikkei en Shanghai +0,6%. Shanghai is in afwachting van een pakket steunende maatregelen voor de economie.

Euro/dollar is iets hoger op 1,05589. Analisten houden rekening met een hogere dollar door de ontwikkelingen in Syrië. Het zou leiden tot een versterkering van de machtspositie van de VS en de dollar. Brent -0,5% op 71,81 dollar.

