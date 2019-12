Opgaande beweging lijkt een valkuil

Charttechnisch blijft het gevaarlijk om overenthousiast te reageren op de Britse verkiezingen en de mogelijkheid van een handelsakkoord China/VS.

In de premarket staat de S&P +0,31%, de Nasdaq +0,46% en de Dow Jones. Charttechnisch biedt het beeld voor de Nasdaq (8.717,32) op weekbasis weinig kansen voor ‘nieuwkomers’. De indices in Europa staan allemaal flink hoger en likken daardoor nu aan de bovengrens van de bandbreedte in combinatie met een hoge RSI: FTSE +1,70%, DAX+1,23% en AEX +1,14%. Mooie winsten zijn weggelegd voor ING en Aegon. Beide aandelen werden 4,7% duurder.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14326 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht