Opgaande beweging Wolters Kluwer is voorbij

Wolters Kluwer verloor vrijdag 1,03% op 63,14 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 21 oktober om een lagere slotkoers te vinden voor het aandeel. Het aandeel genereerde een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de steun bij 63,51 euro in een rechthoek patroon. Een verdere daling tot 60,70 euro in de loop van zeven maanden is waarschijnlijk.”

De RSI en koerstrend van het aandeel zijn niet in het voordeel van de haussiers.

