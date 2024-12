Opgaande krachten AEX kunnen niet overtuigen

De Europese aandelenmarkten zijn in afwachting van het rentebesluit van de ECB. Een verlaging van 0,5% zou buitensporig zijn in deze periode van het jaar, omdat vanaf volgende week veel boeken geleidelijk zullen worden gesloten. Een renteverlaging zou een verspilling van monetaire kracht zijn. Voor vandaag is het wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers.

Luca Pesarini, Chief Investment Officer & Portfolio Manager bij Ethenea: “In de laatste maand van het jaar zal de ECB haar belangrijkste rentetarieven voor de vierde keer dit jaar verlagen. Of ze met 50 basispunten zal verlagen, is nog onduidelijk. Martins Kazaks, de Letse vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de ECB, bevestigde dat de centrale bank deze optie zeker zal bespreken. De inflatie in de eurozone is onlangs opgelopen tot 2,3%. Dit komt vooral door het basiseffect van lagere energieprijzen – vergeleken met vorig jaar is dit effect afgenomen, maar niet verdwenen. De kerninflatie, die minder volatiel is, blijft steken op 2,7%. In de afgelopen zeven maanden is er geen vooruitgang geboekt in de richting van de doelstelling van 2% van de centrale bank. Wij verwachten daarom geen hectisch tempo en gaan uit van nog een verlaging met 25 basispunten.”

De futures zijn niet schokkend lager, maar wel kwetsbaar in deze periodevlak voor de feestdagen. China +0,2% in afwachting van steunmaatregelen voor de economie. Euro/dollar 1,0527. Brent +0,7% op 72,70 dollar. Bitcoin/dollar +0,9% op 97.666.

