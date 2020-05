‘Opkomende markten nooit saai’: Charles Sunnucks (Jupiter)

Opkomende markten zijn nooit saai geweest. Maar de afgelopen drie jaar waren toch wel tamelijk extreem voor wat zich allemaal afspeelde in deze beleggingscategorie en de nieuwsstroom die dit heeft opgeleverd.

De daaruit voortvloeiende onzekerheid, in een steeds uitdagender wereldwijd beleggingsklimaat, heeft er volgens Charles Sunnucks, co-manager van de Jupiter Emerging and Frontier Investment Trust bij Jupiter Asset Management toe geleid dat veel beleggers zich afvragen of opkomende markten hun aantrekkingskracht hebben verloren?

Opkomende markten zijn goed voor meer dan 85% van de wereldbevolking, 45% van het wereldwijde BBP en 11% van de MSCI-wereldindex. Historisch gezien zijn de rendementen en de groei superieur aan die van de meer ontwikkelde landen. De belangrijkste drijvende krachten achter het langetermijnrendement zijn altijd divers geweest in de opkomende markten: olie in Rusland, infrastructuur in India, consumptie in China. In de afgelopen drie jaar heeft de nieuwsstroom ook een aantal zaken onder de aandacht gebracht die in veel gevallen het beleggersvertrouwen ernstig hebben geschaad: De handelsspanningen met China, de Turkse geopolitiek, de Russische sancties en de extreemrechtse politiek in Brazilië.

Opkomende markten zijn niet immuun voor Covid-19

Door de reactie van de aandelenmarkten op Covid-19 is hier extra dramatiek aan toegevoegd. Het merendeel van de opkomende markten is niet immuun voor de vreselijke menselijke en economische kosten van de wereldwijde pandemie. Van de top 10 van landen die op basis van het aantal doden per hoofd van de bevolking zijn gerangschikt, is echter geen enkel land een opkomende markt, en in landen als China, Taiwan en Zuid-Korea is er al sprake van een geleidelijke normalisering van de economische bedrijvigheid. Desondanks zijn, met de zeer opvallende uitzondering van China, veel van de slechtst presterende grote aandelenmarkten tot nu toe opkomende markten.

Structurele ontwikkeling, bottom-up mogelijkheden

Investeringen in opkomende markten worden vaak geassocieerd worden met investeringen in grote fabrieken die goedkope goederen produceren. Maar de mogelijkheden voor beleggers gaan verder dan dat. Industriële bedrijven vormen zelfs een van de kleinste sectoren in de index. Aanhoudende trends die kansen bieden voor bedrijven in deze markten zijn onder meer financiële inclusie, penetratie in de gezondheidszorg, ontwikkeling van de infrastructuur, stijgende consumptie en technologische innovatie. Deze veranderende thema’s zijn voor veel bedrijven de dominante drijvende kracht achter het langetermijnrendement, veel meer dan de beleidsgestuurde en cyclische gebeurtenissen waarmee kranten worden gevuld. Er zijn inderdaad veel voorbeelden op bedrijfsniveau die aantonen dat de fundamentele bedrijfsgroei in deze markten sterk is gebleven, een feit dat vaak verloren gaat in het dagelijkse lawaai.

Bedrijven die profiteren van structurele veranderingen op lange termijn zijn onder meer IDC, een diagnostische firma in Egypte die bloeit van grotere uitgaven voor gezondheidszorg, Netease, een toonaangevende Chinese spelontwikkelaar, die zeer effectief blijkt te zijn in het buitenland; Purcari, een Moldavische wijnproducent, die baat heeft bij de stijging van het besteedbaar inkomen en de verandering van de consumptietrends in Oost-Europa, en Salmones Camanchaca, een Chileense zalmkwekerij die profiteert van een grotere consumptie van eiwitten op basis van vis in Azië en Noord-Amerika. Geen van deze bedrijven is immuun in perioden van macrozwakte, maar ze hebben allemaal een meerjarige groei laten zien, zijn veerkrachtig en blijven goed gepositioneerd om te profiteren van de veranderingen in hun respectievelijke markten.

Verder kijken dan de chaos

Er is een enorm scala aan mogelijke uitkomsten voor hoe de komende twaalf maanden eruit zullen zien. Wat wel met zekerheid gezegd kan worden, is dat de waarderingen voor veel bedrijven in de opkomende markten op dit moment laag zijn – in historische zin, maar ook ten opzichte van soortgenoten in ontwikkelde markten. Dit was al vóór de pandemie het geval, en dit is alleen maar verergerd door de verdere uittocht van buitenlands kapitaal uit deze aandelenmarkten.

Opkomende markten zullen altijd tot op zekere hoogte ‘rumoeriger’ zijn dan ontwikkelde markten; niet elk goed bedrijf zal een goede investering zijn en er blijft een reëel scala aan risico’s bestaan naast de structurele mogelijkheden. Veel bedrijven in deze markten hebben echter veerkrachtige bedrijfsmodellen en balansen, gekoppeld aan lage waarderingen en aantrekkelijke vooruitzichten als gevolg van structurele veranderingen, en het is deze kant van de vergelijking die volgens Sunnucks de afgelopen jaren over het hoofd is gezien.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14897 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht