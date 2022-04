Oplopende potentie voor AEX en andere markten

De signalen voor de AEX blijven tegenstrijdig.

De index staat nog beneden de ondergrens van de bandbreedte, wat wijst op een herstel op korte termijn. De trend kan makkelijk omslaan naar een daling, maar daar staat weer tegenover een lage stand van de RSI.

In Australië is de inflatie gestegen tot 5,1% in Q1 van 3,5% in Q4. Het is de sterkste stijging sinds Q2 in 2001. In China zijn de winsten van industriële bedrijven met 8,5% gestegen over de eerste 2 maanden tegen +5,0% dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse S&P CoreLogic Case-Shiller 20-city home price index schoot in februari met 20,2% omhoog.

Amerikaanse en Europese futures wijzen op hogere koersen voor zover pretrades tegenwoordig nog enige betrouwbare indicatie zijn. Nikkei -1,8%, Shanghai -0,3%, CSI 300 +0,3%, Hong Kong -0,2% en Australië -0,6%.

Euro/dollar blijft onder druk staan: -0,6% op 1,0652. Bitcoin/dollar -4,7% op 38.303. Brent +0,8% op 105,85 dollar. Duitse Bunds -0,05 op 0,8020%. US Bonds onveranderd op 2,7224%.

