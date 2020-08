Oppassen. AEX twijfelt en Dow Jones vormt een dubbele top

De Europese aandelenmarkten kunnen de beursdag goed beginnen. Toch toont de AEX twijfels. De Dow Jones kan makkelijk een dubbele top vormen. Oppassen kan geen kwaad.

“Toen we zagen dat markten hard omlaag gingen en rentes opliepen, hebben we wat extra beleggingen gedaan”, zegt David Knibbe, topman NN Group, tegen Nu.nl. “We hebben hoogwaardige obligaties bijgekocht maar ook voor een stukje aandelen. We dachten: dit is een goed moment.” Natuurlijk, NN Group is een verzekeraar en doe alles onder het mom van de lange termijn. Beleggers kijken echter meer naar het moment. Op YTD-basis heeft NN NL het met een verlies van 12% slechter gedaan dan de AEX (-9%) en heeft NN Europa het met een verlies van 15% slechter gedaan dan de Stoxx 50 (-13%). Ook de ontwikkeling vanuit het dieptepunt in maart laat voor de NN-fondsen net een wat slechter beeld zien. Een aanwijzing dat NN niet op de bodem van de markt heeft gekocht. Uit de cijfers blijkt dat NN goed scoort met Duurzaam.

Volgens JPMorgan is het nooit zo eenvoudig geweest om rendement te maken met mid- en smallcaps. De schuivende belangstelling naar deze delen van de markt is veelal een aanwijzing dat de opwaartse kracht van de bigcaps voorbij is. De RSI voor de Dow Jones staat hoog. De index test de high van begin juni. Er kan gemakkelijk een dubbele top ontstaan.

Het beeld voor Azië was vandaag sterk verdeeld. Nikkei -1,8%, Shanghai vrijwel onveranderd, Hong Kong +2,3%, Kospi +1,4% en Australië +0,4%. Euro/dollar 1,1751. Euro/yuan 8,1618. Goud -0,6% op 2.017,33. Brent +0,8% op 42,26 dollar. Duitse Bunds -0,02 op min 0,53%. US Bonds +0,01 op 0,58%. In Singapore is de economie in Q2 met 42,9% gekrompen, wat 1,5 punt hoger is dan verwacht.

De AEX (557,08) lijkt te twijfelen. De indicatoren staan onder druk op een laag niveau. De trend is omgebogen naar een zwakke daling. Dit is geen echte markt voor traders.

AEX

Dow Jones

