Oppassen voor mogelijke trendbreuk AEX

De Amsterdamse beurs is 0,5% lager. Volgende week kunnen beleggers beginnen met het aftellen naar het jaareinde.

PGIM: “We verwachten een forse terugval van de groei, vooral in de eurozone en in het VK. In de VS zal de groei over heel 2023 waarschijnlijk vlak zijn. China is van de grote economieën de enige positieve uitschieter. We verwachten hier dat beleidsinitiatieven de groei zullen ondersteunen. Ons basisscenario van PGIM Fixed Income voor de VS is een scenario waarin zowel de groei als de inflatie afneemt. In de eurozone is het basisscenario er echter één van stagflatie. De kans op een dergelijk stagflatiescenario, waarbij de inflatie hoog blijft maar de groei in recessie zit, wordt ingeschat op 50%. Waarom is de situatie in de eurozone zo bedrukt? Voornamelijk door de oorlog in Oekraïne.”

Beleggers in de AEX moeten oppassen voor een mogelijke trendbreuk met een daling van de index beneden de trend voor de korte termijn. Er ligt dan een eerste steun rond de 700; een tweede ligt op 660-670.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17963 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht