Oppassen voor zowel AEX als Shell

De Europese aandelenmarkten laten zich enigszins op sleeptouw nemen door de protesten het afgelopen weekeinde in China tegen het strikte Covid-beleid.

De daling van 2% past ook in het technische plaatje van de AEX. Enkele punten boven de 730 liggen zware historische weerstanden. In een onzekere periode kan daar geen positieve aanval op worden gedaan. De AEX staat 0,3% lager op 721,03, wat nog een heel stuk boven de ondergrens van de bandbreedte is van 655.

Zonder de koersdaling van Shell (-1,8% op 27,02) zouden handelaren de reactie niet hebben toegeschreven aan China en de lagere koersen in Azië. Brent is -3,2% op 80,99 dollar. Nikkei -0,5%, Shanghai -0,8%, CSI 300 -1,1% en Hong Kong -1,6%. Euro/dollar +0,3% op 1,0422. Rentes iets lager. Duitse Bunds -0,1 op 1,9240%. US Bonds -0,1 op 3,6332%.

Oppassen met Shell

De Brent-future doet een aanval op de low van september. De prijs van de future (LCOc1) staat op 83,63 dollar beneden de steun van 88 dollar. Daarmee is in principe ruimte voor een daling naar 71 dollar. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de koers van Shell.

AEX doet geen aanval

