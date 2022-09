Optelsom Fed klopt niet

Centrale banken zijn nog steeds te gefixeerd op het terugdringen van de inflatie naar 2%. Ondanks alle alarmbellen houden ze hun oogkleppen op en negeren zij de economische schade die ze hiermee veroorzaken, schrijft vermogensbeheerder BlackRock.

De Fed lijkt een eigen route te volgen: eerst extreem hard ingrijpen, dan de enorme economische schade op de koop toenemen om pas vele maanden later de eerste tekenen van een dalende inflatie te bespeuren. BlackRock gaat daarom onderwogen in aandelen uit ontwikkelde markten en kiest liever voor obligaties.

De federal funds rate zal tegen het eind van dit jaar waarschijnlijk zijn opgelopen tot 4,6%. Dit is aanzienlijk hoger dan eerder werd gedacht. De recente economische prognoses zijn veel te optimistisch, aldus BlackRock. “De optelsom klopt niet: de Fed kan niet verwachten dat de economie blijft groeien als ze pas willen stoppen met de renteverhogingen als het inflatiecijfer daalt. Willen we de inflatie een halt toeroepen, dan is een recessie onontbeerlijk: we voorzien een daling van 2% van de economische activiteit en 3 miljoen meer Amerikaanse werklozen.”

Europese recessie

BlackRock is bang dat de centrale banken inderdaad de rente lukraak blijft verhogen tot de inflatie daalt, met dramatische gevolgen. De Fed zal de Amerikaanse groei meer schade berokkenen dan het beseft. De ECB lijkt wakker geschud door dit sombere vooruitzicht – de centrale bank probeert de inflatie iets minder dwangmatig laag te houden. Maar het lijkt mosterd na de maaltijd, aldus BlackRock. Door de energiecrisis komt Europa in een diepere recessie terecht dan de VS, zo verwacht de vermogensbeheerder.

De conclusie: BlackRock’s tactiek komt neer op een onderweight in aandelen van opkomende markten, aangezien de recessierisico’s niet volledig zijn ingeprijsd. Bovendien gelooft BlackRock niet meer in die ‘zachte landing’. De volatiliteit neemt toe en dat zet druk op risicovolle activa. Dit alles in ogenschouw nemende, geeft BlackRock de voorkeur aan Investment Grade-obligaties. De rendementen compenseren het risico op wanbetalingen beter. “Bovendien kunnen obligaties van hoge kwaliteit een recessie gemakkelijker trotseren dan aandelen. Inflatie-gelinkte obligaties zijn ook aantrekkelijk. Op de lange termijn zijn we terughoudend als het gaat om staatsobligaties – zeker als de inflatie hoog blijft.”

