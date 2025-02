Diemer de Vries (Optimix): ‘Amerikaanse retoriek over handelstekort is misplaatst’

“De blik van president Trump op het Amerikaanse handelstekort is erg eenzijdig”, zegt Diemer de Vries, strateeg bij Optimix. “Over 2024 bedroeg het handelstekort van de Verenigde Staten 3,1% van het bruto binnenlands product (BBP). De handelsbalans bestaat uit goederen en diensten, maar de retoriek gaat uitsluitend over de goederenkant van het verhaal.”

Optimix heeft onder elkaar gezet met welke landen de VS het grootste tekort op de goederenbalans hebben en werpt ook een blik op de dienstenkant. De grafiek hieronder toont de ranglijst waarop Trump zijn tariefpijlen richt. In totaal bedraagt het goederentekort zo’n $ 1200 miljard. China, de EU en Mexico voorzien de VS van veel spullen. Opvallend is dat Nederland hier positief scoort, onder andere defensiebestellingen (JSF) en LNG-aankopen dragen hieraan bij.

De goederenbalans van de Verenigde Staten (bedragen in miljarden $) Bron: Wereldbank

Wat doen de landen die verdienen aan de verkoop van goederen aan de VS met hun inkomsten? Daar worden diensten van ingekocht in… de VS (zie grafiek hieronder). Op deze ranglijst staat de EU op de eerste plek! Wat bijvoorbeeld te denken van het werken in de cloud, daar zijn Microsoft en Amazons wereldwijd de grootste spelers. Op de dienstenbalans hebben de VS dan ook een overschot van bijna $ 300 miljard in 2024. Op basis van de grafieken mag Duitsland zich wel een beetje zorgen maken, zij hebben zowel aan de goederen- als dienstenkant een handelstekort. De dienstenbalans van de Verenigde Staten (bedragen in miljarden $) Bron: United States Census Bureau

Handelsoorlog met Canada slaat nergens op

Met Canada daarentegen hebben de VS per saldo een handelsoverschot, waardoor de handelsoorlog met Canada dus eigenlijk nergens op slaat. Naast het afnemen van hoogwaardige diensten vloeit er echter meer geld van het handelstekort terug. De VS bieden namelijk ook interessante beleggingskansen van hoge kwaliteit, waardoor veel buitenlands geld in het bedrijfsleven en in Amerikaanse staatsobligaties wordt geïnvesteerd.

De huidige blik op het handelstekort is dus erg eenzijdig. Wel kan geconcludeerd worden dat Amerikanen erg veel goederen kopen en daarbij een voorkeur hebben voor buitenlandse spullen. Het goederentekort kan onderverdeeld worden naar type product en dan blijkt dat consumentenproducten de grootste bijdrage aan het tekort leveren (zie grafiek hieronder). Naast farmaceutische producten zijn binnen die sector ook mobiele telefoons, kleding en meubels belangrijke importproducten. De kapitaalgoederensector draagt eveneens significant bij aan het tekort, met name door de import van huishoudelijke apparaten, halfgeleiders en hout. Goederentekort Verenigde Staten per categorie (per miljoen $) Bron: United States Census Bureau

Industriële producten nuanceren het beeld

De autosector vormt een andere substantiële component van het Amerikaanse handelstekort. Opvallend is dat de VS bij industriële producten, waaronder olie en gas, juist een handelsoverschot laat zien. Dit nuanceert het beeld van algehele Amerikaanse handelstekorten.