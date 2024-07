Optimix geeft opstelling voor tweede (jaar)helft prijs

Een voetbalelftal dat in balans is en de juiste tactiek heeft, maakt de meeste kans om de wedstrijd te winnen. Gedurende de wedstrijd kan de opstelling en tactiek natuurlijk gewijzigd worden. En dat is precies wat de vermogensbeheerders van Optimix gedaan hebben op het speelveld van de financiële markten.

Zo denkt Optimix klaar te zijn voor grillige ontwikkelingen waarmee de huidige markten kunnen verrassen. In het tweede kwartaal hebben de vermogensbeheerders de positionering en tactiek aangepast aan de verwachte onzekere omstandigheden. Om in voetbaltermen te spreken hebben zij het middenveld en de verdediging versterkt en een aanvaller eruit gehaald. Optimix kiest in het huidige marktklimaat voor vermogensbehoud en wisselde een deel van de aandelen om in grondstoffen en obligaties, omdat zij daar momenteel betere doelkansen zien. Of, om in voetbaltermen te blijven: liever een scorende middenvelder dan een spits uit vorm. Onderaan deze nieuwsbrief treft u de verwachting aan voor de de rest van het jaar.

Afbeelding: rendementen vooraanstaande beleggingsgraadmeters over de eerste jaarhelft van 2024.

Op het eerste gezicht zien de koersstijgingen op de aandelenindices in bovenstaande tabel er mooi uit. Achter deze cijfers is de ontwikkeling namelijk minder rooskleurig. Zoals al vaker betoogd is de aandelenmarkt erg afhankelijk van een aantal grote beursgenoteerde ondernemingen en het toverwoord is kunstmatige intelligentie. Nvidia is, binnen de bekende Magnificent Seven subgroep, het aandeel dat het meest tot de verbeelding spreekt.

Enkele spraakmakende feiten: Nvidia’s marktwaarde steeg in 2024 van $1000 miljard naar $3000 miljard, in het tweede kwartaal kwam er $1000 miljard bij in 30 dagen tijd. Die $3000 miljard (Microsoft en Apple zijn overigens ongeveer net zoveel waard) is meer dan alle Duitse beursgenoteerde ondernemingen bij elkaar en ongeveer hetzelfde als alle Franse beursgenoteerde ondernemingen. Terzijde: de Franse beurswereld maakt daarentegen wel 4x zoveel winst als Nvidia. Dankzij deze koersstijgingen is Nvidia goed voor 35% van de jaarwinst van de S&P 500 Index. Het gewicht van de technologieaandelen in de index leidt tot een enorme concentratie binnen de index. Sinds de vooravond van de crisis van de jaren ’30 in de vorige eeuw was de concentratie niet zo hoog.

En hoe gaat het dan met de andere 493 aandelen in de S&P 500 Index? Een inkijkje hierin krijgen we door het rendement op diezelfde index uit te rekenen op het gemiddelde rendement van diezelfde 500 ondernemingen in plaats van het naar hun marktwaarde gewogen rendement. In onderstaande grafiek is te zien dat, ondanks dat dit jaar tot nu toe de meeste beursrecords sinds 1998 gebroken werden, de feestvreugde beperkt is tot slechts een aantal aandelen. De Magnificent Seven trekt met haar rendement van 16,4% de gehele S&P 500 Index mee omhoog, maar de meeste aandelen stijgen niet dit jaar, waardoor het gemiddelde rendement zelfs in de min staat (-1,8%). Omdat wij een Oranje hart hebben, is dezelfde exercitie voor de vaderlandse AEX Index afgebeeld. Iets minder extreem dan in de Verenigde Staten, maar ook hier wordt de kar getrokken door technologieondernemingen. ASML, ASMI en BESI lopen ver voor op de brede markt.

Afbeelding: het rendement is ongelijk verdeeld in de indices.

De vermogensbeheerders van Optimix zijn van mening dat de koersstijgingen van de Amerikaanse techbedrijven recent te ver zijn doorgeschoten. Zij geloven in de potentie van kunstmatige intelligentie en ook dat daar veel winsten te behalen zijn. Toch is de prijs die vandaag de dag voor die toekomstige winsten wordt betaald, uit het lood geslagen. Daarom mijden zij deze dure hoek van de aandelenmarkt nu grotendeels. De kans op teleurstellingen na de ongekende successen is na het sterke tweede kwartaal alleen maar toegenomen.

