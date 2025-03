Optimix: ‘Jetzt geht’s los!’

De investeringsplannen van de nieuwe Duitse regering zijn van groot belang voor Europa. Dat is meer dan terecht vinden de vermogensbeheerders van Optimix, want Duitsland is goed voor een kwart van de economie van de 27 landen van de Europese Unie.

Maar Duitsland is ook een van de zuinigste landen van Europa als het gaat om overheidsinvesteringen. Grondwettelijk is vastgelegd dat er geen structurele begrotingstekorten mogen zijn. Om meer te kunnen spenderen dient de grondwet dan ook gewijzigd te worden zodat de zogenaamde Schuldenbremse (schuldenrem) kan worden losgelaten.

Als dat lukt, dan kunnen de grootse plannen die de nieuwe regeringspartijen hebben, doorgevoerd worden. Er is al bekendgemaakt dat er dan in de komende tien jaar 500 miljard euro in de Duitse infrastructuur, het energienet en woningbouw geïnvesteerd zal worden. Ook zal er veel geld naar defensie gaan en mogen de deelstaten meer lenen om lokaal de economische groei te bevorderen.

Duitse industrie krijgt een enorme boost

De Duitse industrie zal volop profiteren van deze investeringen, het is dan ook niet verbazend dat de industriële sector aan kop gaat op de Duitse beurs die dit jaar al met 16% is gestegen, ruim 10% meer dan de Nederlandse AEX Index. Wapenproducent Rheinmetall is zelfs al met 86% gestegen dit jaar.

Duitsland heeft jarenlang een klein aandeel van de economie in defensie geïnvesteerd, maar lijkt nu een flinke inhaalslag te gaan maken. Van de Europese uitgaven aan defensie wordt momenteel slechts 22% in Europa besteed, dit aandeel zal omhoog moeten om onafhankelijker van de Verenigde Staten te worden. De defensie-uitgaven in Europa worden verhoogd en zullen waarschijnlijk worden opgerekt naar circa 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Het vredesdividend is passé, maar voor de Duitse en Europese (defensie)industrie breken ontegenzeggelijk betere tijden aan.

Uitdagingen zijn er ook

De importheffingen waarmee Donald Trump dreigt, zullen ook de Duitsers niet ongemoeid laten. De al in mineur verkerende autosector zal hierdoor geraakt worden, menen de vermogensbeheerders van Optimix. Los van de heffingen zullen de Duitse autofabrikanten zichzelf opnieuw moeten uitvinden nu de Chinese elektrische auto’s zeer concurrerend blijken te zijn. De koersen van de bekende Duitse autofabrikanten blijven dan ook achter bij de overige bedrijfssectoren.

De ontwikkelingen op het Duitse politieke toneel in de komende weken zullen interessant en bepalend voor de Europese koers én Europese aandelenkoersen zijn. Om alle plannen te financieren zal Duitsland een beroep doen op de kapitaalmarkt. Het perspectief van meer Duitse schulduitgifte zorgde ervoor dat het aanvangsrendement op Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar in een maand tijd met 0,3% steeg tot 2,7%.

