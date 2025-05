Optimix minder in goud, weer kopen bij 3.000

Optimix Vermogensbeheer heeft de goudpositie in zijn portefeuilles gedeeltelijk afgebouwd na een sterke prijsstijging tot circa 3500 dollar per troy ounce, een nieuwe recordhoogte. Volgens portefeuillebeheerder Arjen van der Meer is dit voorlopig een top, maar de langetermijn bullmarkt in goud blijft volgens hem intact. Bij een mogelijke correctie tot rond de 3000 dollar overweegt Optimix de positie weer uit te breiden.

Optimix voorspelde deze forse prijsstijging al twee jaar geleden, toen de goudprijs rond de 2000 dollar schommelde. Destijds werd verwacht dat goud kon stijgen naar 2500 of zelfs 3000 dollar, een voorspelling die nu nauwkeurig blijkt te zijn. Sinds 2018, toen goud nog onder de 1300 dollar noteerde, behaalde Optimix een rendement van circa 180% op goudbeleggingen.

De stijging wordt gedreven door structurele factoren zoals lage reële rente door hoge schuldniveaus, onzekerheid over de waarde van geld en aanhoudende geopolitieke spanningen. Optimix ziet een koers van 4000 dollar als realistisch binnen 12-18 maanden. Traditionele waarderingsmodellen schieten tekort omdat ze onvoldoende rekening houden met geldontwaarding binnen het fiatgeldsysteem. De politieke dynamiek en mogelijke benoeming van een minder onafhankelijke Fed-voorzitter in 2026 versterken de opwaartse druk op goud.

De huidige beleggingsomgeving, gekenmerkt door hoge schulden en begrotingstekorten, dwingt beleidsmakers waarschijnlijk om inflatie te accepteren en rente laag te houden, wat gunstig is voor goud. Naast fysiek goud is Optimix ook positief over aandelen in goudmijnbedrijven en verwacht het dat zilver, dat lange tijd achterbleef, nu kan inhalen.

Belangrijke factoren achter de stijging zijn onder meer de verzwakking van de dollar, hoge schulden en begrotingstekorten, geopolitieke spanningen, recordaankopen door centrale banken buiten het Westen en de inflatie en het monetaire beleid dat goud aantrekkelijk maakt als inflatiehedge.

Geschreven door: Eddy Schekman

