Optimix: ‘Na eindejaarsrally daalt optimisme’

Optimix Vermogensbeheer gaat uit van een eindejaarsrally in aandelen, maar is aanmerkelijk minder optimistisch voor het begin van 2024. Dat minder positieve sentiment is gebaseerd op de verwachting dat de fors hogere kapitaalmarktrente zal doorsijpelen in de economie.

Her en der ziet Optimix al iets mindere macro-economische cijfers. De Duitse industrie draait verre van op volle toeren en de Amerikaanse arbeidsmarkt vertoont tekenen van afkoeling. De hogere rente lijkt interessant voor de obligatiemarkt, maar Optimix blijft voorzichtig met de langere looptijden, omdat er op de achtergrond ook het gevaar dreigt van hernieuwde inflatoire druk. Niet alleen de hogere energieprijzen, maar ook de dreiging van een loongolf speelt hierin mee.

Rentepauze

In oktober daalde de inflatie in de eurozone meer dan verwacht. De inflatiecijfers zijn nog altijd hoger dan het streven van 2% inflatie, maar voor de ECB was de dalende inflatietrend van de laatste maanden en de licht tegenvallende economische groeicijfers, voldoende om de rente in oktober niet te verhogen. Een week later nam de Federal Reserve eenzelfde rentebesluit. Toekomstige renteverhogingen werden echter niet uitgesloten. De vermogensbeheerders van Optimix verwachten dat de rentemarkt de komende tijd beweeglijk blijft en zullen bij uitschieters naar boven hun beleggingen in vastrentende waarden stapsgewijs uitbreiden ten koste van hun beleggingen in aandelen.

Renterem

In de afbeelding hieronder is de opwaartse rentetrend vanaf 2022 te zien. Ook in 2023 heeft de stijging doorgezet. De kapitaalmarktrente is de rente waar het in de economie om draait. Centrale banken bepalen de korte geldmarktrente, maar overheden, ondernemingen en consumenten lenen geld tegen de lange kapitaalmarkrente. Deze rentestijging zal doorwerken in de economie.

Oplopende kapitaalmarktrentes beheersten het financiële nieuws

Overheden hebben grote begrotingstekorten, waardoor hun rentelasten stijgen. Bij gezond overheidsbeleid dient er bezuinigd te worden met minder overheidsstimuli tot gevolg of de belastingen gaan omhoog. Ondernemingen (her)financieren zich tegen een hogere rente, waardoor hun winstmarge afneemt. Consumenten kopen auto’s en huizen tegen een hogere rente, waardoor de financieringsruimte afneemt. Her en der ziet Optimix al iets mindere macro-economische cijfers doorsijpelen. De Duitse industrie draait verre van op volle toeren en de Amerikaanse arbeidsmarkt vertoont tekenen van afkoeling.

Eindejaarsrally

Technisch ziet Optimix ruimte voor een eindejaarsrally op de aandelenmarkten, maar met bovenstaande in het achterhoofd kijken de vermogensbeheerders van Optimix iets behoudender naar het volgende jaar. De opgelopen rente maakt obligatiebeleggingen voor hen interessanter. Toch blijven zij voorzichtig met de langere looptijden, omdat zij rekening houden met hernieuwde inflatoire druk.

Deze kan uit de hoek van energieprijzen komen, maar zeker ook uit de loonhoek. De loondruk blijft voorlopig aanwezig; de gemiddelde loonstijging in de Verenigde Staten en de eurozone bedraagt respectievelijk 4,5% en 4,3% en lijkt niet snel af te nemen. Het akkoord tussen de Amerikaanse vakbond voor werknemers in de auto-industrie en de grote autobouwers is daar een anekdotische getuige van. De werknemers van General Motors, Ford en Stellantis krijgen er 25% loon bij in de komende vier jaar! Deze ontwikkelingen zouden centrale banken uit hun pauzestand kunnen halen, waardoor de rente verder oploopt.

Optimix verwacht dat de rentemarkt voorlopig volatiel blijft en zal bij forse bewegingen naar boven zijn beleggingen in obligaties uitbreiden ten koste van aandelen.

