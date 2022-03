Optimix: ‘Selectieve beleggingskansen’

Poetin’s oorlog heeft het sentiment op de beurs voorlopig verziekt. Maar toch valt de schade op de wereldwijde aandelenmarkten relatief gezien mee. De vermogensbeheerders van Optimix zien zelfs achter alle turbulentie op de markten selectieve beleggingskansen ontstaan.

Door de jaren heen zijn er vaker oorlogen begonnen en aanslagen gepleegd. Alhoewel geen enkele situatie helemaal vergelijkbaar is, is de initiële koersreactie altijd hetzelfde: omlaag. Deutsche Bank zette 28 van dergelijke gebeurtenissen op een rij en keek naar de koersuitslagen op de Amerikaanse S&P 500 Index. Gemiddeld wordt 15 dagen na de terreurdaad een dieptepunt bereikt en duurt het vervolgens 16 dagen voordat de koersverliezen weer zijn goedgemaakt. Uiteindelijk is de economische omgeving doorslaggevend. Nu het coronavirus op haar retour lijkt en veel beperkingen zijn verdwenen, zijn de economische groeiverwachtingen goed. De beursdaling biedt in dit perspectief een koopkans.

Wat zijn de economische gevolgen van de oorlog?

Rusland is economisch gezien geen wereldmacht, haar economie maakt 2% uit van de wereldeconomie. Mede daarom valt de schade op de wereldwijde aandelenmarkten mee. Wel is het gigantische land een grote exporteur van olie, gas en (edel)metalen, de prijzen daarvan zijn fors opgelopen. Rusland en Oekraïne zijn tevens de nummers een en twee als het gaat om de wereldwijde tarweproductie. De tarweprijs is sinds de invasie met circa 40% gestegen. Het moge duidelijk zijn dat de prijsstijgingen van veel grondstoffen voor verdere inflatoire druk zorgen. Hogere prijzen zorgen ervoor dat consumenten minder geld overhouden voor andere uitgaven. Dit kan op termijn tot een afnemende economische groei leiden. Voorlopig zijn de economische groeivooruitzichten, buiten Rusland en Oekraïne gerekend, echter nog goed.

Welke aandelen zijn aantrekkelijk om bij te kopen?

Alles afwegend ziet Optimix in de huidige onrust op de financiële markten een kans om de aandelenweging uit te breiden. Daarbij gaan de vermogensbeheerders van Optimix wel selectief te werk. Bankaandelen zijn kwetsbaar voor financiële sancties en onteigeningen. Industriële ondernemingen zullen hinder ondervinden van gestegen grondstoffenprijzen. Deze sectoren zijn daardoor minder aantrekkelijk om nu bij te kopen. Hun voorkeur gaat daarom momenteel uit naar aandelen van Amerikaanse technologiebedrijven als Microsoft, Apple, Amazon en Google.

Ook zien zij op de lange termijn een aantrekkelijk rendementsperspectief voor ondernemingen die zich bezighouden met de opwekking van duurzame energie. De afhankelijkheid van (Russische) fossiele energiebronnen zal in versneld tempo worden afgebouwd in de komende jaren. In tegenstelling tot de brede markt stegen de koersen van producten van windmolens en zonnepanelen na de invasie wel. Voor hun duurzame beleggingsstrategieën hebben de vermogensbeheerders van Optimix in deze categorie aandelen bijgekocht.

Naast duurzame energie zullen ook de investeringen in defensie toenemen. Duitsland kondigde reeds aan dit jaar € 100 miljard extra aan defensie te besteden en ook de komende jaren het defensiebudget structureel te zullen verhogen. Poetins agressie heeft duidelijk gemaakt dat diplomatie zonder militaire dreiging niet werkt. Optimix heeft overigens geen defensie-aandelen bijgekocht

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17100 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht