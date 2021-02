Opvallend ritme voor kwetsbare AEX

De aandelenmarkten zullen twijfelend aan de nieuwe beursweek beginnen.

Deze week wordt een groot aantal BNP-cijfers gepubliceerd. Daaruit zou moeten blijken dat of het herstel niet een aanjager is voor de inflatie. Obligatiemarkten zijn daar al op vooruit gelopen. Ook vandaag hogere rentes. Duitse Bunds +0,03 op min 0,35%. US Bonds +0,04 op 1,38%. Duitse Bunds deden maart vorig jaar min 0,20%.

De AEX is charttechnisch kwetsbaar. Op maandbasis staat de AEX (678,48) boven de bovengrens van de bandbreedte. De PAR SAR (stippellijn) wijst nog niet op een correctie. Veelal is daar sprake van als deze boven de index staat.

Opvallend ritme

Opvallend is het niet eenmalige ritme van 2 positief afsluitende markten gevolgd door 1 lager afsluitende markt op basis van de begin- en eindstand van een jaar. 2018 sloot lager. 2019 en 2020 sloten hoger. Dat zou kunnen wijzen op een sterke tegenvaller in de loop van het jaar. Soms zijn dat dingen de buiten de effectenwereld liggen. Zo kan de daling van 2018 worden toegeschreven aan de handelsoorlog tussen de VS en China.

Vandaag

De Amerikaanse futures staan licht in de min. Nikkei +0,5%, China’s CSI 300 -1,5%, Shanghai 50 -1,9%, Sensex -0,9% en Australië -0,2%. Euro/dollar 1,2120. Euro/yuan 7,8336. Bitcoin -0,4% op 55.700, goud +0,4% op 1.790 en Brent +1,6% op 63,92 dollar.

Top-5 AEX-aandelen die in procenten het meest boven het voortschrijdend gemiddelde staan en daardoor extra sterk kunnen reageren op een trendomslag: Adyen, ING, Aegon, ABN Amro en Prosus.

