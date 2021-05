Opvallende relatie tussen crash Tesla en bitcoin

Er is veel voor te zeggen om het aandeel Tesla flink short te gaan. Het aandeel is duur, maar pas op de chart.

In Duitsland daalde de koers van Tesla vanmorgen met 4,1% naar 465,10 euro ofwel ruim 580 keer de winst (TTM). Dat is veel, maar begin dit jaar was dat nog veel hoger bij een notering van 736 euro. Sindsdien is de koers dus met 36% gedaald.

De belangstelling om Tesla te shorten is versterkt door de berichten dat Michael Burry (de man die de Amerikaanse hypotheekcrisis van 2007 voorspelde en daarop inspeelde) 8.001 putopties heeft gekocht. Het gaat om een melding aan de Amerikaanse SEC van eind maart. Het is onduidelijk of de puts nog worden aangehouden.

Sommigen zien een verband tussen het koersverloop van het aandeel Tesla en bitcoin. Sinds begin vorig jaar is Tesla 7 keer over de kop gegaan en bitcoin 8 keer. Vanaf de recente piek is bitcoin met 32% gedaald en Tesla met 36%. Niet alleen bitcoin is oversold, maar dat geldt ook voor het aandeel Tesla.

Het zijn opvallende vergelijkingen die lijken te willen zeggen dat wie geen bitcoins wil kopen aandelen Tesla kan kopen. Het is echter onduidelijk hoe lang de (vermeende) relatie tussen beide beleggingsproducten bestaat. Duidelijk is wel dat het twee disruptieve producten zijn.

