‘Opvallende stijging goudprijs’ / Kopen?

De stijging van de goudprijs in april kwam opvallend genoeg niet door de marktturbulentie die volgde op de “Liberation Day”-aankondiging, maar juist door de opluchting over de 90 dagen pauze van de importheffingen. Dat zegt Paul Syms, obligatie en commodityexpert bij vermogensbeheerder Invesco in de maandelijkse goudupdate.

De goudprijs steeg in april met 5,3% na een al uitzonderlijk sterke maand maart. Syms: “Het edelmetaal piekte op 22 april zelfs even op 3.500 dollar, om de maand uiteindelijk af te sluiten op 3.289 dollar. Beleggers vreesden vooral dat de heffingen de inflatie zouden aanwakkeren – zorgen die weer deels verdwenen door berichten over mogelijke handelsakkoorden.”

Het sentiment op de financiële markten draaide door de combinatie van een verrassende daling van de Amerikaanse inflatie in maart en de pauze in het handelsconflict. “Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat marktspelers weer dromen over renteverlagingen door de Federal Reserve. De kans op een verlaging van 25 basispunten in juni steeg naar 55%, en de markt houdt inmiddels rekening met drie tot vier verlagingen tegen het einde van het jaar.”

Cruciaal wordt hoe de handelsbesprekingen zich verder ontwikkelen, vooral met zwaargewichten als China en Japan, vervolgt Syms. “Als er snel deals komen, kan dat de weg vrijmaken voor een versoepeling van het beleid door de Fed, met mogelijk lagere obligatie-yields, een zwakkere dollar en steun voor economische groei. Dit kan is weer positief voor goud.”

Commentaar Eddy Schekman: ‘Technisch is het nog te vroeg om nu in goud te stappen’

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20846 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht