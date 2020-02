Opvolger Ralph Hamers (ING) moet vooral kunnen lachen

Ralph Hamers heeft groot gelijk door zijn baan als CEO van ING in te ruilen voor het bestuursvoorzitterschap van het Zwitserse UBS. Op een gegeven moment keert het gezeur en gebrek aan erkenning je maag om.

Wat maakt het uit hoeveel een bestuursvoorzitter verdient als het goed gaat. Wat hem wel mag worden aangerekend is de matige strijd tegen het naar binnen harken van zwarte geld, hoewel het ook iets zegt over het falende overheidsbeleid om criminelen en zwart-geld op te sporen. Goed is de aanzet die hij heeft gegeven om van ING een volwassen digitale bank te maken.

Hopelijk komen de commissarissen niet in de verleiding om Jeroen Dijsselbloem voor te dragen. Dan zou je beter nu de bank in de etalage kunnen zetten dan wanneer de verzuurde geest van Dijsselbloem het voor het zeggen heeft. De uitstraling van een CEO is belangrijk. Hij is de leider. Een vriendelijke glimlach als van Satya Nadella, topman van Microsoft, doet wonderen. Bij hem denk je ‘leuk’, bij Dijsselbloem denk je ‘wat moet die zeur’.

Het aandeel noteert 10,03 euro. Tegenover de onzekerheid over de opvolging van Hamers staat het gegeven dat het aandeel slechts 75% noteert van de boekwaarde. Het kan nog slechter. Aegon noteert 40% van de boekwaarde. Die ratio’s kunnen worden uitgelegd als noodkreten van beleggers, die een gebrekkig vertrouwen hebben om de financiële sector te laten profiteren van de digitale revolutie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14560 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht