Opwaartse trend Ahold Delhaize

Ahold Delhaize is YTD al bijna 10% omhoog gegaan. Investtech voorziet een verdergaande positieve koersontwikkeling binnen de opwaartse trend voor het retailaandeel.

Investtech: “Ahold Delhaize zit in een opwaartse trend. Een voortgaande positieve koersontwikkeling binnen deze trend mag verwacht worden. Het aandeel heeft steun bij ongeveer 33,30 euro. De negatieve volume balance is een negatief korte termijn signaal. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht