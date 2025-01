Opwaartse trend Besi

Investtech: “Besi zit in een opwaartse trend. Een voortgaande positieve koersontwikkeling binnen deze trend mag verwacht worden. Is sterk gestegen na een koopsignaal van een omgekeerd-kop-schouder patroon bij de doorbraak van de weerstand bij 119. Het koersdoel van 140 is nu bereikt, maar het patroon voorspelt een verdere stijging. Het aandeel heeft steun rond 133 euro en weerstand rond 170 euro. Volumetoppen komen overeen met koersbodems en volumebodems komen overeen met koerstoppen. Dit verzwakt de stijgende trend en kan een vroeg signaal zijn voor een aanstaande trendbreuk. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”