Opzienbarend huwelijk tussen 82- en 33-jarige in de financiële branche

Het oudste verzekeringsvakblad van Nederland, VVP, wordt overgenomen door Dafeanti, de holding waartoe ook TRIPLEi behoort. De missie van VVP blijft onveranderd, evenals de werkwijze en de samenstelling van het team. Met de overname blijft de continuïteit van het 82-jarige vakblad gewaarborgd en verbreedt TRIPLEi – sinds 1992 uitgever van o.a. InFinance en HypoVak – haar dienstverlening in de financiële branche.

M et VVP en TRIPLEi onder één dak ontstaat een brede multimediale uitgeversgroep in de financiële branche. De platforms InFinance en VVP zijn met name gericht op de adviessector, waarbij InFinance de hypothecaire (advies)branche bedient en VVP de schade-, inkomens- en pensioenbranche. Beide bedrijven vullen elkaar naadloos aan en blijven zelfstandig opereren met dezelfde uitgangspunten.

Over de overname zegt Willem Vreeswijk, ( VVP) : ‘Met TRIPLEi heeft VVP een partner voor de toekomst gevonden. Belangrijk voor mij is dat ik samen met het bestaande VVP-team kan blijven werken aan de missie van VVP: het verder versterken van de positie van de financieel adviseur en het verder vergroten van de trots op het adviesvak. Dit door focus op vakkennis en adviesvaardigheden plus aandacht voor belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, innovatie en diversiteit.’

Tim Chengadu voegt als Business Director InFinance toe: ‘We zijn verheugd dat we een ijzersterk merk als VVP mogen verwelkomen. Onze missies sluiten naadloos op elkaar aan: een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het adviesvak. Door de krachtenbundeling zijn we nog beter in staat de adviseur op maat te bedienen.’

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20556 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht