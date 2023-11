Ørsted krijgt flinke klap van windmolen

Oktober was opnieuw een slechte maand voor aandelen die te maken hebben met de groene transformatie. Bedrijven in deze sector presenteerden bij de kwartaalcijfers zwakke vooruitzichten. Het Deense Ørsted, ’s werelds grootste ontwikkelaar van offshore windmolenparken, symboliseerde woensdag met een koersval de ineenstorting van de groene transformatie. Dat zegt Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank.

“2023 is een verschrikkelijk jaar voor groene transformatieaandelen. Dat zette zich in oktober voort. De drie themamanden van Saxo Bank voor groene transformatie (hernieuwbare energie, energieopslag en groene transformatie) breidden hun verliezen dit jaar uit tot -27% tot -32%.

Windparkenuitbater Ørsted kelderde woensdag 20 procent op de Deense beurs nadat de afschrijving voor zijn Amerikaanse offshoreparken tot €4 miljard blijkt te zijn opgelopen. Het krijgt de ambitieuze projecten voor de kust niet rond vanwege snel gestegen kosten, wederom vertragingen bij leveranciers en de recent snel gestegen rente.

Het aandeel is nu 78 procent gedaald vanaf de piek in 2021. Het wordt daarmee verhandeld rond het niveau van 2017. De schokkende mededeling van Ørsted symboliseert de problemen in de windenergie-industrie en de bredere groene transformatie.

Zoals we eerder hebben geschreven, is de groene transformatie een kapitaal- en grondstoffenintensieve transformatie. Daarom is dit deel van de markt hard geraakt door de stijgende obligatierentes en hogere grondstoffenprijzen. Daarnaast hebben de buitensporige waarderingen in 2021 ook bijgedragen aan de huidige kater in dit segment van de aandelenmarkt.

De iShares Global Clean Energy UCITS ETF handelt nu op de niveaus van 2020. Dat maakt duidelijk dat de koersontwikkeling van groene transformatieaandelen eind 2020 en begin 2021 gebouwd was op onrealistische verwachtingen voor de toekomst.

Een andere duidelijke trend in de groene transformatie is dat kernenergie een steeds groter deel gaat uitmaken van de oplossing om de economie koolstofvrij te maken. Dat werd dinsdag bevestigd door de resultaten en commentaren van uraniumbedrijf Cameco over het derde kwartaal. De vooruitzichten voor de vraag naar kernenergie worden elk kwartaal positiever.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

