Oskar Bernhardtsen (Saxo): ‘Sell in May and go away?’

Elk jaar horen we het oude beleggersgezegde ‘sell in May and go away’ (‘verkoop in mei en ga weg’). Maar schuilt er eigenlijk wel enige waarheid in deze uitspraak? Moeten beleggers hun aandelenbezit verminderen nu de zomer nadert? Het zeer korte antwoord is ‘nee’, stelt Oskar Bernhardtsen, beleggingsstrateeg bij Saxo Bank.

“Statistisch gezien is er geen goede reden om in mei aandelen te verkopen in afwachting van een marktdaling. Gegevens over de prestaties van de afgelopen tien jaar laten zien dat de toonaangevende S&P 500 in mei behoorlijk goed presteert.

Het is b ijna onmogelijk om de markt te timen, vooral niet op maandbasis. Als beleggers echter nerveus zijn over een grote daling van de aandelenkoersen in mei, zou het zinvol kunnen zijn om enkele van de aandelen die het dit jaar zeer goed hebben gedaan te verkopen. In plaats daarvan zouden ze in meer defensieve sectoren zoals de farmaceutische industrie, nutsbedrijven en consumentengoederen kunnen stappen. Slimme beleggers kunnen putopties overwegen. Die kunnen fungeren als een soort brandverzekering voor hun beleggingsportefeuilles als de markten aanzienlijk dalen.

Statistisch gezien is er, zoals onderstaande tabel laat zien, niet veel reden tot bezorgdheid. In negen van de afgelopen tien jaar heeft de S&P 500-index in mei een positief rendement opgeleverd. Het gemiddelde rendement voor de maand mei bedroeg voor de S&P 500 1,1%.

Op basis van historische gegevens zouden beleggers dus moeten overwegen hun portefeuilles intact te houden en niet in mei te verkopen. Deze periode kan worden gebruikt om te controleren of je portefeuille goed gediversifieerd is, wat een laagje stabiliteit toevoegt. Als je beleggingen bijvoorbeeld sterk geconcentreerd zijn in een paar aandelen, kan dit het juiste moment zijn om een ETF op te nemen of te diversifiëren over verschillende aandelen en sectoren.”

