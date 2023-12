Outlook 2024: van alles wat

Nu de rente begint af te vlakken, ontstaat er een nieuwe beleggingsomgeving met kansen die er in jaren niet zijn geweest. De diversificatie van portefeuilles – en het nemen van gedurfde, op overtuiging gebaseerde beslissingen – kan essentieel zijn nu de prestaties tussen bedrijven, activaklassen en economieën uiteenlopen. De onzekerheid blijft groot, met de mogelijkheid van een olieprijsschok en de implicaties van de verkiezingen in de VS in november als extra factoren. Maar het goede nieuws is dat beleggers mogelijk worden beloond voor het opnieuw nemen van risico. Allianz Global Investors schetst in het kort haar visie op het jaar 2024.

De consensus over de wereldwijde economische groei – en in het bijzonder over de groei in de VS – blijft vrij gunstig. De meeste commentatoren verwachten een ‘zachte landing’ voor de Amerikaanse economie. Volgens ons zouden de huidige consensusvoorspellingen echter wel eens te optimistisch kunnen blijken. Om verschillende redenen: ten eerste zijn economen notoir slecht in het voorspellen van recessies. Ten tweede blijven verschillende voorlopende indicatoren erop wijzen dat de VS in de eerste helft van 2024 in een recessie zal belanden.

Tegelijkertijd blijft de inflatie hardnekkig hoog. Sinds de piek in 2022 is de inflatie weliswaar aanzienlijk afgenomen. Ze is echter nog ver verwijderd van het streefcijfer van 2% van de centrale banken. In het verleden hebben we gezien dat het na een fase van hoge inflatie enkele jaren kan duren voordat de inflatie zich weer stabiliseert op een lager niveau. Dit is te wijten aan tweede-ronde-effecten zoals loon-prijsspiralen (hogere lonen leiden tot hogere prijzen, die op hun beurt leiden tot loonsverhogingen), enz.

Tegen deze achtergrond betwijfelen we of de markten er goed aan doen geen verdere renteverhogingen door de grote centrale banken in te calculeren en aanzienlijke renteverlagingen te verwachten vanaf medio 2024. Samengevat denken wij dus, in tegenstelling tot het consensusscenario, dat de rente ‘langer hoger’ zal blijven.

Aandelen: kwaliteit boven

De aandelenmarkten in 2024 zullen worden bepaald door verschillende belangrijke thema’s. Deze omvatten een divergentie van markten en economieën wereldwijd – gedreven door uiteenlopende groeivooruitzichten en monetaire beleidsstandpunten – en een wisselwerking van geopolitiek met cyclische en structurele trends zoals technologie en klimaatverandering. Het volgt op een periode van normalisatie en aanpassing aan een nieuwe wereld waarin kapitaaldiscipline terug van weggeweest is en een onzekere geopolitieke orde ontstaat.

De volatiliteit die daaruit voortvloeit, biedt langetermijnbeleggers echter ook instapkansen. Een actieve benadering die deze onzekerheden tegengaat met een zorgvuldige aandelenselectie en portefeuillesamenstelling – en zowel een goede liquiditeit als toegang tot groeipotentieel garandeert – zou moeten kunnen profiteren van het beste van beide werelden.

Vastrentende waarden: bonds tellen weer mee

De zware kracht van de stijgende rente, die 10-jaars Amerikaans schatkistpapier voor het eerst in de geschiedenis op koers heeft gezet voor een derde jaar op rij met negatieve totale rendementen, komt langzaam tot stilstand nu de centrale banken een pauze inlassen en de aandacht uitgaat naar potentiële renteverlagingen in 2024 en de timing daarvan. Wij denken dat zwakkere groei, lagere inflatie, strakker monetair en fiscaal beleid en aantrekkelijke waarderingen vastrentende waarden weer een aantrekkelijk idee maken.

Multi-Asset: kijk verder dan de norm

2024 zou wel eens het jaar kunnen worden waarin multi-activastrategieën hun waarde bewijzen als er potentiële openingen ontstaan in verschillende activaklassen. Alle ogen zijn gericht op de centrale banken en de huidige geopolitieke spanningen, die een moeilijke omgeving creëren. Dit kan leiden tot meer marktvolatiliteit, waardoor diversificatie des te belangrijker wordt. Daarnaast kan een grotere flexibiliteit nodig zijn om kansen aan te boren in andere activaklassen naast aandelen en obligaties als de belangrijkste pijlers van de portefeuille.

Private markten: nieuwe kans

Zowel de economie als de financiële markten bevinden zich in een overgangsfase waarin onzekerheid over het rentepad wordt vervangen door onzekerheid over de economische vooruitzichten en het risico op een recessie. Zulke fases kunnen een goed moment zijn om te beleggen op de private markten. Met de marktaanpassing en herwaardering van activa bieden particuliere marktstrategieën – met hun meestal meerjarige beleggingshorizon – de mogelijkheid om te profiteren van kansen die voortvloeien uit relatieve waarderingsverschillen, naast inspelen op trends op de langere termijn.

