Outlook AllianzGI: ‘Aandelen blijven aantrekkelijk, maar volatiliteit neemt toe’

De tweede termijn van Donald Trump komt op een moment dat economieën uiteenlopen qua groei, inflatie en rente. Dit verschil zou volgens AllianzGI in 2025 nog groter kunnen worden. De meest recente wereldwijde macrocijfers suggereren dat de vooruitzichten kunnen verbeteren, maar AllianzGI blijft voorzichtig over de toekomst. Dat stelt de vermogensbeheerder in haar Outlook voor 2025. AllianzGI blijft positief over aandelen, met name techaandelen.

De terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis zal een gamechanger zijn voor de Amerikaanse economie en markten. De hogere uitgaven en belastingverlagingen tijdens de tweede termijn van Trump hebben de groeivooruitzichten van de VS een boost gegeven. AllianzGI verwacht dat de VS in 2025 de andere ontwikkelde economieën zal overtreffen. Maar een soepel begrotingsbeleid dreigt de inflatie weer op te drijven. Als gevolg daarvan zou de Amerikaanse Federal Reserve haar renteverlagingen in de eerste helft van 2025 wel eens voortijdig kunnen stopzetten, waardoor de rente zich rond de 4% zal stabiliseren.

In Europa zullen de politieke verlamming, de zwakke productiviteitsgroei en het ondermaatse consumentenvertrouwen waarschijnlijk zorgen voor nog een jaar van ondermaatse groei in de eurozone. We mogen wat soelaas verwachten van verdere renteverlagingen nu de Europese Centrale Bank haar depositorente de komende kwartalen richting een lager dan neutrale 1,75% stuurt.

De Chinese economie blijft vertragen en de Amerikaanse importtarieven bedreigen de Chinese export, die een van de weinige recente lichtpuntjes was. AllianzGI denkt dat extra monetaire en budgettaire stimulus waarschijnlijk is, maar niet de forse bazooka waar de markten misschien op hopen.

Aandelen

Over het algemeen blijft AllianzGI positief over de aandelenmarkten, maar verwacht het dat de volatiliteit zal toenemen naarmate er meer bekend wordt over hoe het nieuwe Amerikaanse beleid – met name op het gebied van immigratie en tarieven – de inflatie en wereldwijde toeleveringsketens kan beïnvloeden.

Virginie Maisonneuve, Global CIO Equities: “We blijven kiezen voor strategieën die de marktvolatiliteit goed aankunnen om portefeuilles stabiel te houden. De Amerikaanse markt blijft aantrekkelijk. We zijn vooral enthousiast over technologieaandelen als ze tegen de juiste waardering worden aangeboden, dankzij hun sterke innovatie en winstpotentieel. Europese aandelen hebben aantrekkelijke waarderingen, en de renteverlagingen daar zouden groter kunnen zijn dan in de VS. Dit maakt selectieve investeringen in bedrijven met een stabiele wereldwijde winst interessant.

Hoewel het sentiment rond China negatief is, vinden we het belangrijk om China in wereldwijde portefeuilles op te nemen. Steun voor de binnenlandse economie en veranderingen in het particuliere pensioenstelsel kunnen de Chinese markt sterker maken dan verwacht.”

Vastrentende waarden:

AllianzGI verkiest de Europese obligatiemarkten ten opzichte van de VS.

Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income: “De zwakke groei in Europa zorgt er waarschijnlijk voor dat de lage rentes daar intact blijven. In de VS kan de Fed in de eerste helft van het jaar minder snel de rente verlagen, omdat de Trump-agenda de groei binnenlands stimuleert. We verwachten dat de rentecurve in beide markten steiler wordt, maar hebben inmiddels wat winst genomen of onze beleggingen aangepast. Britse staatsobligaties (gilts) lijken interessant, omdat de kans op verdere renteverlagingen door de markt wordt onderschat.

Beleggers zouden actief moeten nadenken over hoe ze vastrentende waarden in hun portefeuille opnemen. Gezien de onzekerheid en mogelijke schommelingen in valuta’s, adviseren wij om voorzichtig te opereren. Door te kiezen voor een gematigde risicopositie, blijft er ruimte over om flexibel te reageren op veranderingen.”

Multi-asset

In 2025 zal een flexibele activa-allocatie cruciaal zijn.

Greg Hirt, Global CIO Multi-Asset: “De S&P 500 blijft onze favoriete aandelenmarkt, maar we zijn iets voorzichtiger geworden vanwege onzekerheid over de lange termijn. We willen voorbereid zijn op mogelijke tegenslagen. Amerikaanse small caps zouden goed moeten presteren in een economie onder Trump. Buiten de VS vinden we Japan aantrekkelijk, omdat het minder last zou kunnen hebben van hoge invoerheffingen dan andere Aziatische landen. Japan profiteert ook van dalende energieprijzen en sterke bedrijfsresultaten.

We houden in de gaten hoe het nieuwe Amerikaanse beleid de dollar zal beïnvloeden. Hoewel we nu positief zijn over de dollar, kan een daling ervan een kans bieden om te beleggen in activa die eerder onder druk stonden, zoals obligaties uit opkomende markten. Dit kan ook een goed moment zijn om te kijken naar beleggingen die niet samenhangen met de rest van de markt, zoals koolstofcompensaties. Deze kunnen waarde toevoegen en helpen risico’s in portefeuilles te beheersen.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht