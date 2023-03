Overname Credit Suisse drama voor UBS

Het kan niet anders dan dat het bestuur van UBS knarsetandend akkoord is gegaan met de overname van het om opvallen bedreigde Credit Suisse. Het nieuwe UBS is namelijk niet langer winstgevend.

De winst van UBS van 7,1 miljard dollar is even ‘groot’ als het verlies van Credit Suisse van 7,1 miljard dollar. UBS neemt CS over voor 3,2 miljard dollar. Voor 22,48 aandelen CS ontvangen aandeelhouder 1 aandeel UBS, wat neerkomt op een uitbreiding van het uitstaande aandelen met 5%. Volgens UBS zijn de risico’s beperkt, iets wat men wel moet zeggen om niet zelf in de problemen te komen.

Als tegenprestatie heeft de Swiss National Bank aan UBS een lening gegeven van 108 miljard dollar en stelt de Zwitserse regering zich voor 9 miljard aan verliezen op een mandje van assets. Er zit kennelijk nog heel wat ellende aan te komen. Absoluut ongeloofwaardig is de uitspraak van de Zwitserse minister van Financiën dat het gaat om een commerciële oplossing en niet om een bailout.

De laatste koers van CS was 1,86 Zw.fr tegen 17,11 Zw.fr voor UBS. Dat komt overeen met een verhouding van 1 staat tot 9 ofwel 11% tegen een uitbreiding van het aantal uitstaan aandelen UBS met 5%. UBS noteert in Zwitserland 17,11 Zw.fr. Sinds 2009 is elke aanval op de 20 Zw.fr afgeslagen.

Voor de afgedwongen overname noteerde UBS 8,6 keer de winst. Dat cijfer zal omhoog schieten door de verliezen van CS. Een positieve reactie mag wel worden verwacht. Dat zal een vorm van koersmanipulatie zijn om de financiële markt het gevoel te geven dat de problemen zijn bezworen.

