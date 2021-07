Overspannen vrees AEX voor cijfers die komen

Aandelenkoersen zullen vandaag onder lichte druk staan uit angst voor tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Tegenvallend zal moeten worden gezien tegen de achtergrond van het effect op de inflatie en rente. Gezien de afwachtende houding van de obligatiemarkt lijkt de vrees van aandelenmarkten echter ongegrond. Duitse en Amerikaanse 10-jarige obligaties staan onveranderd op respectievelijk min 0,20% en 1,47%.

China onderuit

In Azië staan voor de Chinese aandelenmarkten onder druk. Dat kan niet komen door de uitspraak van China-president Xi dat hij hoopt op de hereniging van Groter China, dus met Taiwan en Hong Kong. Het verlies voor Shanghai van 1,9% en CSI 300 van 2,5% heeft te maken met de daling PMI-industrie voor middelgrote bedrijven naar 51,3 in juni tegen 52,0 in mei. Wellicht is men bang voor slechts een kortstondige opleving van de economie na de lockdown van de economie, hoewel dat niet logisch is bij een stand van 51,3 ( > 50 = groei ). Het negatieve effect wordt mogelijk versterkt door winstnemingen van traders en de stijging van de yuan. Sensex is onveranderd en Australië +0,6%.

Euro/dollar 1,1841. Euro/yuan 7,6772. Bitcoin -1,9% op 32.945, goud -0,1% op 1.777 en Brent -0,2% op 75,12 dollar.

Top-5 AEX-aandelen die het relatief het meeste boven het voortschrijdend gemiddelde staan over de afgelopen 4 weken: Adyen, Wolters Kluwer, RD Shell, DSM en Heineken.

De onder- en bovengrens voor de AEX (731,33) vertonen een lichte stijging.

Geschreven door: Eddy Schekman



