Palantir knalt omhoog op cijfers

De koers van Palantir is gisteren nabeurs op Wall Street met 23% omhooggeschoten naar 102,79 dollar na de publicatie van een meevallend kwartaalbericht.

De gepubliceerde winst per aandeel van 14 dollarcent is beduidend hoger dan de geraamde 11 dollarcent. De omzet van 828 miljoen dollar is hoger dan de raming van 776 miljoen dollar. Ook de ramingen zijn hoger dan geraamd. CEO Alex Karp schreef een groot deel van de groei van het bedrijf toe aan het gebruik van kunstmatige intelligentie

Palantir Technologies is een Amerikaans softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in big data-analyse en datavisualisatie. Door de combinatie van data-integratie, geavanceerde analyses en visualisatie speelt Palantir een belangrijke rol in het helpen van organisaties om datagestuurde beslissingen te nemen. De controverses rondom het bedrijf benadrukken echter de ethische overwegingen die gepaard gaan met het gebruik van dergelijke technologieën in de moderne wereld.

Belangrijke Producten

1. Palantir Gotham: Dit platform is ontworpen voor gebruik door inlichtingendiensten, defensie en overheidsinstellingen. Gotham stelt gebruikers in staat om grote hoeveelheden gegevens te integreren, te analyseren en visualiseren. Het wordt vaak gebruikt voor het bestrijden van terrorisme, misdaadbestrijding en nationale veiligheid.

2. Palantir Foundry: Dit platform is gericht op commerciële toepassingen en stelt organisaties in staat om data te integreren, analyses uit te voeren en inzichten te genereren. Het wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder financiën, gezondheidszorg en energie, en helpt bedrijven bij het nemen van datagestuurde beslissingen.

Kenmerken en Functionaliteiten

– Data-integratie: Palantir kan gegevens uit verschillende bronnen samenvoegen, zoals databases, spreadsheets en cloudopslag, waardoor een uitgebreide en samenhangende dataset ontstaat.

– Geavanceerde analyses: Het platform biedt tools voor het uitvoeren van complexe analyses, waaronder machine learning en statistische modellering.

– Visualisatie: Palantir maakt gebruik van krachtige visualisatietools om gegevens op een begrijpelijke manier weer te geven, wat helpt bij het identificeren van patronen en trends.

– Samenwerking: Gebruikers kunnen samenwerken aan projecten en analyses delen binnen hun organisaties, wat de besluitvorming bevordert.

Toepassingen

Palantir wordt gebruikt door zowel overheidsinstanties als commerciële bedrijven. Enkele toepassingen zijn:

– Nationale veiligheid: Overheden gebruiken Palantir voor inlichtingenanalyse, criminaliteitsbestrijding en crisisbeheersing.

– Gezondheidszorg: Het platform wordt ingezet voor het analyseren van patiëntgegevens, het verbeteren van de zorgkwaliteit en het optimaliseren van operationele efficiëntie.

– Financiën: Banken en financiële instellingen gebruiken Palantir voor risicobeheer, fraudeopsporing en compliance.

– Energie: Bedrijven in de energiesector gebruiken de software voor voorspellende analyses en operationele efficiëntie.

Controverses en Kritiek

Palantir is niet zonder controverse. Het bedrijf is bekritiseerd vanwege zijn nauwe banden met overheidsinstellingen, met name in de Verenigde Staten, en de rol die het speelt in surveillance en privacykwesties. Er zijn zorgen over hoe de technologie kan worden gebruikt voor massatoezicht en de impact ervan op mensenrechten.

Waardering

Kopen / Verkopen

Palantir is niet laag gewaardeerd met een koers/winst van 182,8 op basis van de geraamde winst. De cijfers geven vooral aan dat AI een belangrijke groei- en winstaanjager blijft. Het aandeel is charttechnisch evenmin een koopje. Misschien maar wat winst nemen?

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20556 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht