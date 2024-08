Palantir, zonnestraal op regenachtige beursdag

Na afloop van de slechtste beursdag in twee jaar tijd zorgde de Amerikaanse softwareleverancier Palantir voor een positieve uitzondering door de publicatie van klinkende cijfers over het tweede kwartaal en een significante verhoging van de verwachtingen voor heel 2024. Het aandeel steeg in de nabeurshandel met 15%. Als “bonus” gloort opname in de prestigieuze S&P 500 Index aan de horizon.

Palantir werd opgericht door miljardair Peter Thiel in 2003 en richt zich sindsdien voornamelijk op het ontwikkelen van software voor de Amerikaanse overheid om terrorisme en criminaliteit tegen te gaan. Vorig jaar lanceerde het bedrijf van CEO Alex Karp een gloednieuw Artificial Intelligence Platform (AIP), dat naast de overheid ook steeds meer bedrijven aan zich weet te binden. Palantir maakt het verschil door niet alleen te praten over AI, maar klanten daadwerkelijk te helpen bij de implementatie van concrete toepassingen in de productieomgeving.

Steeds meer zakelijke klanten

De zorg dat Palantir te veel afhankelijk zou zijn van de Amerikaanse overheid werd met de tweede kwartaalcijfers definitief weggenomen. De totale omzet groeide met 27% op jaarbasis tot $678 miljoen, waarvan overheidsinstellingen $371 miljoen (+23%) en commerciële bedrijven $307 miljoen (+33%) bijdroegen. Voor het hele jaar verwacht Palantir een omzet van $2,75 miljard en een groei van tenminste 47% in het zakelijke segment.

Opname in de S&P 500 Index in het verschiet

De nettowinst over de periode van april tot en met juni kwam uit op een nieuw record van $134 miljoen. Het bedrijf voldoet daarmee aan alle voorwaarden om binnen afzienbare tijd opgenomen te worden in de S&P 500 Index. Door de almaar toenemende interesse in indexbeleggen is dat voor beleggers een steeds belangrijkere factor voor de korte termijn. Beheerders van indexfondsen zijn verplicht om aandelen te kopen van alle bedrijven die zijn opgenomen in de index die ze volgen.

Palantir presteert ruim beter dan de technologiesector

De belangrijkste observatie voor de langere termijn is echter dat Palantir als een van de weinige softwareleveranciers openlijk spreekt over concrete successen op het gebied van kunstmatige intelligentie bij klanten. Dat is een groot verschil met de terughoudendheid bij Big Tech-bedrijven zoals Apple, Google en Microsoft. Het verklaart voor een deel waarom het aandeel Palantir dit jaar met 40% is gestegen en ruimschoots beter heeft gepresteerd dan de technologiesector en de brede Amerikaanse markt.

