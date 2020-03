Palladium valt 28%, goud krijgt tikje

Goud is vanmorgen 2% goedkoper geworden op 1.558,80. Dat heeft alles te maken met de prijsval van palladium met 28% naar 1.878 dollar als gevolg van een dalende vraag van de auto-industrie. Palladium zit in een bear market.

Palladium zal nu een aanval gaan doen op de steun van 1.750/1.800. Een prijsdaling naar de steun van rond de 1.200 is zelfs mogelijk als de economie niet snel aantrekt. Dat is niet waarschijnlijk. De herstelbeweging van de economie zal zeker enkele kwartalen in beslag nemen.

De historische prijschart van palladium laat zien dat de periode van de correctie even lang duurt als die van de daaraan voorafgaande beweging. Als die geschiedenis zich herhaalt zal palladium pas een bodem hebben gevonden in 2024.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

