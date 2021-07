Paniekvoetbal bij de ECB

De ECB heeft de inflatiedefinite verruimd. Het heeft weg van paniekvoetbal.

De ECB hanteert nu als maatstaf een gemiddelde inflatie voor de middellange termijn. Dat ligt iets hoger dan de eerdere raming van iets beneden de 2%.

De rente blijft het belangrijkste instrument voor het monetaire beleid. De PEPP-aankopen worden opgevoerd. Alles lijkt erop gericht om de economie gezond te houden. Er zal in toenemende mate worden gekeken naar klimatologische effecten alsof men wil zeggen dat extra maatregelen zullen worden genomen als dat in het belang is van het klimaat.

Maar wat blijkt. In vrijwel alle belangrijke economische landen staat de inflatie de komende 12 maanden onder druk, zo blijkt uit het model van Trading Economics. In de eurozone zal de inflatie volgens dat model met 42% dalen naar 1,1% Ook In Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje zal de inflatie niet boven de 2% staan. In Brazilië zal de inflatie halveren, maar in China zal die explosief stijgen. Ook de inflatie in de VS zal dalen en wel van 5% naar 3%.

Geschreven door: Eddy Schekman



