Pariteit euro/dollar

Door de zwakke euro blijven grondstoffen die in dollars moeten worden afgerekend langer duur, en de inflatie dus hoog. Dit zet druk op de ECB. Toch lijkt de eerste rentestap volgende week met slechts 0,25% te gaan. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Euro-dollar is gezakt tot precies 1 euro voor 1 dollar en dat doet mij weemoedig terugdenken aan 2008 toen ik een tijd in de Verenigde Staten was en je voor een euro nog 1 dollar 60 kreeg. Toch is pariteit (1 dollar per euro) vooral symbolisch. Het betekent niet veel meer dan dat het even heel makkelijk rekenen is op vakantie in de VS, maar of je dat nu wil met die dure dollar is een tweede. Het gaat vooral om de devaluatie van de euro en waar die nu precies uitkomt is minder belangrijk.

De zwakkere euro komt vooral doordat het traditionele handelsoverschot van de eurozone als sneeuw voor de zon verdampt is. De eurozone importeert nu meer dan het exporteert, voor het eerst sinds oktober 2011. Dit komt uiteraard vooral door de enorme stijging van importprijzen en dan met name door de hoger energiekosten die de eurozone nu moet betalen. Dat betekent dat de vraag naar dollars vanuit de eurozone sterk gestegen is, terwijl onze exporten maar matig presteren op het moment en dus is de vraag naar euro’s uit het buitenland minder.

Ook ligt het aan de verschillen tussen de ECB en de Federal Reserve in rentebeleid. Als de rente in de VS hoger is dan hier wordt het aantrekkelijker om geld in dollars te stallen. De Fed is de rente snel aan het optrekken terwijl de ECB komende week pas voor het eerst de rente gaat verhogen. Ook zijn de verwachtingen over renteverhogingen in de komende tijd aan het schuiven, wat voor de internationale valutamarkt veel uitmaakt. In de eurozone lijkt een recessie sneller onze kant op te komen, wat de verwachtingen over renteverhogingen van de ECB in de komende maanden wat tempert. Daarnaast is de Amerikaanse inflatie weer hoger uitgevallen in juni, inmiddels is deze 9,1%. Dat heeft ervoor gezorgd dat beleggers nu een agressievere Fed verwachten die de rente nog sneller op zal trekken.

Hoe dan ook komt de devaluatie van de euro op een erg ongelukkig moment. Dit is omdat de sterk gestegen grondstoffenprijzen over het algemeen in dollars afgerekend moeten worden. Dat zorgt ervoor dat de prijzen van voedsel en energie – toch al de belangrijkste motoren achter de veel te hoge inflatie in Europa – langer hoog blijven. Al is het wel zo dat grondstoffenprijzen de afgelopen tijd juist wat gedaald zijn door recessiezorgen, maar zonder de zwakke euro was de daling voor Europese klanten dus groter geweest. Ook lijkt het erop dat we vooral de lasten en niet de lusten hebben van de zwakkere euro, want de verzwakking heeft met name ten opzichte van de dollar plaatsgevonden. Doordat andere munten niet perse duurder geworden zijn, is de winst in internationale concurrentiekracht maar matig.

Het lijkt er niet op dat de ECB sneller de rente op gaat trekken om het gat met de VS te dichten, ook al werkt de lage euro-dollar koers nu nadelig voor de inflatie. Over een week vindt de volgende ECB vergadering plaats waar de renteverhoging aangekondigd wordt. Het lijkt erop dat de rente, zoals door Lagarde al aangekondigd, met 0,25% omhoog gaat. Toch is ook 0,5% niet uitgesloten doordat de druk van de haviken in het ECB bestuur toeneemt om sneller de rente op te trekken. Onze verwachting is dat de ECB de rente in totaal met slechts 1 procentpunt zal verhogen in de komende tijd. De economie van de eurozone is al snel aan het vertragen en een korte recessie later in het jaar inmiddels ons basisscenario is.

