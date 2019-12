Pas op voor pond: de baisse voor begin 2020

Euro/pond heeft charttechnisch alles in zich voor een stijging, wat bovendien een normale reactie is op de ontstane beweging na de verkiezingen.

Het is nu tijd voor bezinning en actie. De weekgrafiek geeft aan dat euro/pond onderin de bandbreedte staat op een steun. De RSI en het prijsmomentum staan op hetzelfde lage niveau als in 2015. Dat was toen een voorbode voor een stijging van 0,70 tot 0,90 in 2016.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

