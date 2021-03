Paul Brain (Newton): ‘Fed moet alert zijn’

De Federal Reserve zal alert moeten zijn op de waarschijnlijk dit jaar toenemende inflatie en ervoor waken niet wederom te laat te handelen. Dat zegt Paul Brain, hoofd vastrentende waarden bij Newton IM.

De nieuwe vaccinaties geven de samenleving geleidelijk hoop op de terugkeer van een ‘normaal’ leven. Maar Brain is bezorgd dat een snel herstellende economie kan leiden tot hogere inflatie. Naarmate de Covid-19-crisis zich ontvouwde, werd het touwtrekken tussen de deflatoire krachten van de reële economie, waar de cashflow en het inkomen van de particuliere sector onder druk blijven staan, en de inflatoire invloed als gevolg van de reactie van beleidsmakers op de pandemie, steeds duidelijker.

Mocht de economie zich halverwege het jaar volledig herstellen en de inflatie boven de 2% uitschieten, dan zullen we dit waarschijnlijk terugzien in hernieuwde druk op beleggingen met meer risico, een schommeling in aandelenmarkten en een daling van het rendement in obligatiemarkten, verwacht de Newton-strateeg.

Brain ziet overeenkomsten met een vergelijkbare situatie in 1994, waar de Fed te laat reageerde op een stijgende inflatie, hetgeen leidde tot veel onrust en dislocatie van markten. De expert waarschuwt voor het gevaar dat de Fed in de huidige situatie wederom ‘achter de curve’ dreigt te zitten en te laat de stimuleringsmaatregelen afbouwt of de rentetarieven aanpast wanneer de inflatie te hard oploopt.

Het lijkt er al enige tijd op dat een aantal inflatiedrukkende trends geleidelijk een einde komt. Voornamelijk demografische trends en signalen dat de globalisering mogelijk omslaat, suggereren dat zowel productiekosten als consumentenprijzen zullen stijgen.

Brain verwacht geen grote verschuivingen in de obligatiespreads in de komende maanden maar mogelijk wel een hoger percentage wanbetalingen van bedrijven in het high-yield marktsegment. Daarentegen profiteren bepaalde sectoren in opkomende markten van de wereldwijde groei, wat de performance van bedrijfsobligaties hier weer stimuleren.

