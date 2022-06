Paul Greene (TRP): ‘sell-off was ingrijpend’

De sell-off van groeiaandelen was ingrijpend en pijnlijk. Als we verder kijken dan de bredere zwakte in groeiaandelen, was de omvang van sommige verliezen in individuele namen opmerkelijk, zegt Paul Greene, portefeuillemanager van de US Large-Cap Core Growth Equity Strategy, bij T. Rowe Price.

De aanzienlijke dalingen van sommige van zijn beleggingen in communicatiediensten en informatietechnologie werden nog eens verergerd door de angst en de intolerantie van beleggers voor bedrijfsresultaten die niet perfect zijn. Ongeacht de uitdagingen op korte termijn, gelooft Greene niet dat de fundamentals op langere termijn voor veel van de online reclame- en e-commercebedrijven in de portefeuille verslechterd zijn in de mate waarop de recente koersen van die bedrijven duiden.

Waar liggen kansen?

Greene denkt dat de wijdverspreide uitverkoop van groeiaandelen, hoewel behoorlijk pijnlijk, enkele aantrekkelijke kansen heeft gecreëerd in would-be disruptors. Een van de bedrijven die hij interessant vindt, is Carvana, een toonaangevende online verkoper van tweedehandsauto’s in de VS. Hij denkt dat dit bedrijf, door de customer experience aanzienlijk te verbeteren, in staat zou moeten zijn om marktaandeel te veroveren in de sterk gefragmenteerde markt van dealers van tweedehandsauto’s. Hoewel dit bedrijf op korte termijn te maken kan krijgen met volatiliteit en operationele uitdagingen, staat Greene positief tegenover het bedrijfsmodel van het bedrijf en is hij overtuigd van het groeipotentieel in de komende jaren.

Op het gebied van consumptiegoederen heeft hij een voorkeur voor winkelbedrijven die goed gepositioneerd zijn voor de lange termijn en het huidige inflatoire klimaat kunnen weerstaan. Een van zijn favoriete bedrijven is de Amerikaanse discountretailer Dollar General die sterk aanwezig is in plattelandsplaatsen waar de concurrentie doorgaans niet zo intens is. De lage winkelprijzen en het gemak van one-stop-shopping helpen Dollar General om klanten aan te trekken en te behouden. Tevens ziet Greene potentieel voor de retailer om door te groeien door nieuwe vestigingen te openen en uit te breiden in verschillende productcategorieën.

Wat zijn de vooruitzichten?

Greene’s verwachtingen voor groeiaandelen zijn voor de rest van het jaar enigszins gematigd. De Federal Reserve en andere belangrijke centrale banken staan nog aan het begin van het verkrappen van het monetaire beleid, wat doet vermoeden dat het tempo waarin de rente wijzigt, aan de hogere kant kan zijn dan wanneer dit proces verder gevorderd is. Het aflopen van de ongekende stimulans van de overheid kan voor sommige bedrijven, vooral consumentgerichte bedrijven, ook moeilijke jaar-op-jaarvergelijkingen opleveren. Ondertussen heeft China lockdowns afgekondigd om uitbraken van het coronavirus in grote stedelijke gebieden tegen te gaan, die de toeleveringsketens en de economische activiteit verstoren. De Russische invasie in Oekraïne is een andere bron van grote onzekerheid. Al deze factoren kunnen beleggers wantrouwender maken.

Toch blijft Greene optimistisch over groeiaandelen op de lange termijn. Naarmate een aantal van de onzekerheden op macro-niveau zich oplossen en beginnen te stabiliseren, ziet hij mogelijkheden voor beleggers om zich opnieuw te richten op de onderliggende fundamentals van bedrijven. In de mate dat inflatiedruk en stijgende rente uiteindelijk de bezorgdheid over de economische groei aanwakkeren, kunnen deze omstandigheden de aantrekkingskracht van bepaalde bedrijven juist vergroten. Dit gaat om bedrijven die het potentieel hebben om waarde te creëren doordat ze in verschillende macro-economische omgevingen in staat zijn sterk te blijven groeien.

