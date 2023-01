Paul Jackson (Invesco): ‘9 alternatieve scenario’s’

Als beleggers de afgelopen jaren iets geleerd hebben, dan is het wel dat markten uiteindelijk geregeerd worden door het onverwachte. Dat zegt Paul Jackson, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Invesco.

De Amerikaanse core-inflatie zakt onder de 4%

“De core CPI-inflatie in Amerika tikte vorig jaar november de 6,0% aan, dat was lager dan de piek van 6,6% in september. Ook de Amerikaanse headline-inflatie daalde van 9,0% in juni naar 7,1% in november. Nu de prijzen van grondstoffen dalen en de problemen in de toeleveringsketens afnemen, verwacht ik dat de headline-inflatie al in de eerste helft van 2023 onder de core-inflatie komt te liggen. Tel daar de stijgende lonen en de verslechterde woningmarkt bij op, en het is opeens een stuk waarschijnlijker dat de core CPI-inflatie in Amerika volgend jaar daadwerkelijk onder de 4,0% uitkomt.”

De Fed verlaagt de rente

“Mocht de inflatie inderdaad een stuk lager komen te liggen, dan voelt de Fed zich in de tweede helft van 2023 wellicht genoodzaakt om het paniekbeleid van 2022 terug te draaien. Dat is voor de financiële markten op zich geen grote verrassing (als je kijkt naar de Fed fonds-futures), maar het is niet het scenario waar de Fed zelf vanuit lijkt te gaan.”

USD JPY valt onder de 115

“Was een dollar in oktober nog ongeveer 150 yen waard (de hoogste koers in 32 jaar), inmiddels is de USD JPY teruggezakt naar 130. Op het moment dat de termijn van voorzitter Kuroda op 8 april afloopt, is dit voor de Bank of Japan wellicht aanleiding om haar extreem soepele beleid af te bouwen. Als de Fed eind 2023 de rente daadwerkelijk verlaagt, wordt de yen sterker. De USD JPY kan dan zomaar onder de 115 terechtkomen.”

Boris Johnson wordt toch weer prime minister

“Bookmakers denken dat Keir Starmer van Labour de grootste kans heeft om de volgende verkiezingen te winnen, maar ze verwachten ook dat de huidige premier de eindstreep niet haalt. De conservatieven staan er nu weliswaar beter voor dan tijdens de korte ambtsperiode van Liz Truss, Labour scoort in de peilingen nog altijd zo’n 20% hoger. Dat zou betekenen dat de Conservatives op minder dan 100 zetels in het parlement komen, tegenover meer dan 300 voor Labour. Ik denk dat de conservatieven niet achteroverleunen en nu al op zoek gaan naar een nieuwe leider. En hoe bizar ook, dat zou weleens Boris Johnson kunnen zijn.”

Turkije kiest een nieuwe president

“Erdogan is al sinds 2003 aan de macht in Turkije. Als hij halverwege 2023 opnieuw de verkiezingen wint, gaat hij zijn laatste termijn als president in. Alhoewel Erdogans partij nog altijd het populairst is onder de kiezers, blijkt echter uit opiniepeilingen dat hij zomaar de twee stemronde kan verliezen. Hij heeft een gebrek aan vertrouwen in de democratie en doet weinig aan de slechte staat van de economie (de inflatie lag in oktober op 86%). Reden waarom ik geloof dat Erdogan niet als winnaar uit de bus komt. Met als gevolg een fundamentele verschuiving in het Turkse politieke landschap – en ver daarbuiten.”

De NYSE FANG+-index zakt opnieuw

“Vorig jaar voorspelde ik aan de hand van ons ‘mania’ model dat de bitcoin in 2022 onder de $30,000 zou zakken. Dit jaar voorzie ik voor de FANG+-index hetzelfde. Uit ons model blijkt dat na het uiteenspatten van een financiële bubbel een daling van 45% volgt. De NYSE FANG+ houdt deze lijn vooralsnog precies aan. Het model houdt daarnaast rekening met een extra correctie van 20 tot 30% gedurende 2 tot 3 jaar. Het is misschien stoutmoedig om te denken dat de NYSE FANG+-index in 2023 nog verder inzakt, zeker als de obligatierente dat ook doet. Toch heeft het er alle schijn van dat dit toch gaat gebeuren.”

Een goed jaar voor de Oekraïense staatsschuld

“Na een aantal zeer slechte jaren, kwamen Turkse staatsobligaties in 2022 opeens als winnaar uit de bus. De yield op 10-jarige Turkse staatsobligaties in dollars is op dit moment 8,9%, tegenover 3,7% voor Amerikaanse staatsobligaties. Dat is hoog, maar niet zo hoog als de 19,9% die beleggers krijgen in Argentinië, en zelfs dat verbleekt bij de 33,9% yield voor 10-jarige Oekraïense staatsobligaties. De risico’s zijn evident maar ik denk niet dat andere landen Oekraïne failliet laten gaan.”

Pakistaanse aandelen verslaan de benchmark

“In de zoektocht naar ‘exotische’ aandelen, richten we ons meestal op landen als Brazilië, Chili, Colombia, Hongarije, Ghana, Kenia en Roemenië. Maar ook Pakistan heeft de mogelijkheid om de koerswinstverhouding te overstijgen. De huidige KSE-100 koerswinstverhouding is 4,3 en het dividendrendement staat op 10,2%. Normaliter worden dit soort niveaus alleen gehaald als de winsten afnemen en de trend naar lagere dividenden zich inzet. De huidige consensus is echter dat in Pakistan het tegenovergestelde staat te gebeuren en dat is bemoedigend.”

Chinese aandelen floreren ondanks covid

“Nu China de grenzen opent terwijl slechts een deel van het land is gevaccineerd, neemt de druk op de ziekenhuizen in het land toe en lijken plaatselijke lockdowns weer onvermijdelijk. Ondanks covid hebben Chinese aandelen sterke maanden achter de rug. Dit houdt in 2023. Aandelenkoersen liggen immers lager dan in andere landen, en de Chinese centrale bank heeft het beleid versoepeld in reactie op de recessie van begin vorig jaar. Het momentum voor Chinese aandelen is dit jaar dan ook beter dan die voor de Amerikaanse en Europese.”

Geschreven door: Eddy Schekman

