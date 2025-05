Paul Jackson (Invesco): ‘Herinvoering gouden standaard?’

De onhoudbaarheid van de Amerikaanse staatsschuld ligt aan de basis voor het afnemend vertrouwen in Amerikaanse Treasuries. Dat zegt Paul Jackson, hoofd asset allocation bij vermogensbeheerder Invesco.

De afgelopen weken zagen we een opvallend fenomeen, zegt Jackson. “De Amerikaanse dollar verzwakte terwijl de rente op staatsobligaties steeg. Dat wijst op een afnemend vertrouwen in Amerikaanse Treasuries. Maar de directe aanleiding ligt niet alleen bij recente politieke beslissingen in Washington; fundamenteler is de bezorgdheid over de houdbaarheid van de staatsschuld”

Volgens Jackson heerst er onzekerheid of de VS zichzelf kan blijven financieren als de markten het vertrouwen in de Federal Reserve verliezen, onder meer omdat door de druk vanuit het Witte Huis op de Fed om de rente te verlagen.

Maar het grootste probleem blijft de overheidsschuld, zegt Jackson. “Volgens ramingen van het Congressional Budget Office (CBO) kan de schuld oplopen tot 220% van het bbp tegen 2055 – op voorwaarde dat de belastingverlagingen van 2017 niet worden teruggedraaid. De rentelasten zouden dan 8 à 9% van het bbp bedragen, analyseert Jackson. “In mijn eigen basisscenario zien we vergelijkbare cijfers, maar na 2055 blijft de trend stijgen: tot 389% schuld en 16% rente-uitgaven tegen 2100. Dat is simpelweg onhoudbaar. Als het gemiddelde rentepercentage stijgt naar 5% in plaats van 4%, loopt de schuld op tot 627% van het bbp en de rentelasten tot een omvang van bijna een derde van de economie.”

Een realistische uitweg is dat de Amerikaanse overheid meer bespaart, de inkomsten vergroot via belastingverhogingen, demografische trends tegengaat via meer immigratie, en tegelijk de rente laag houdt, analyseert Jackson. “Een combinatie van een nominale bbp-groei van 5%, een primair begrotingstekort van maximaal 2% en een gemiddelde rentevoet van 3% zou de schuld kunnen stabiliseren. Maar zonder politieke keuzes komt de stabiliteit van het financiële systeem wel degelijk onder druk te staan.”

Toch is het minder eenvoudig dan het lijkt, erkent Jackson. “Beleggers moeten rekening houden met scenario’s waarin die moeilijke keuzes níét worden gemaakt.” Eén mogelijke uitkomst is dan een fundamentele herschikking van het financiële systeem door de herinvoering van de goudstandaard. “De grafiek toont de goudprijs die nodig zou zijn om de Amerikaanse goudreserves volledig te laten dekken door wat eraan cash en munten in omloop is: $9.051 per ounce (stand maart 2025). Als ook de bankreserves bij de Federal Reserve worden meegerekend, loopt dat op tot $22.085. De goudprijs is al fors, en hoewel ik die nu al duur vind, kan dit soort tail risk-analyses verklaren waarom het edelmetaal nog altijd aan populariteit blijft winnen.”

