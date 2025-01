Peiling Saxo: onzekerheid knaagt aan beleggersvertrouwen

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen weken afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo, de Saxo Market Sentiment, onder een groot aantal zelf beleggende klanten van Saxo. Toch zijn beleggers licht positief gestemd over de eindstand van de AEX dit jaar. Veel Saxo-beleggers zijn daarnaast niet van plan om anders te gaan beleggen dit jaar.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde van 3,0 begin december naar 2,2 begin januari op een schaal van -15 tot 15. In november lag dit cijfer nog op 2,3.“De onzekerheden zijn de afgelopen tijd toegenomen en dat heeft een negatief effect op het vertrouwen van beleggers”, zegt Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Saxo. “Wat gaat Trump na zijn aantreden doen? Zal hij zijn dreigement rond de hogere handelstarieven en het innemen van andere gebieden waarmaken? Hoe zal het beleid van de centrale banken zich in 2025 ontwikkelen? En blijft de inflatie ook in 2025 op dit constante hoge niveau? Beleggers voelen zich onzeker, al blijken ze wel licht optimistisch te zijn over de eindstand van de AEX dit jaar.”

Het sentiment rond de AEX is momenteel wel negatiever geworden. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,5% in de komende maand. Dat was vorige maand nog 1,8%. De vooruitzichten voor de S&P 500 laten eveneens een negatief beeld zien: van 2,7% groeiverwachting in december naar 2,4% in januari.

Eindstand AEX

Aan de respondenten is voorgelegd welke eindstand van de AEX zij dit jaar verwachten. Ze verwachten gemiddeld dat de AEX iets hoger eindigt dan de huidige stand: 904. Een meerderheid (64%) verwacht een eindstand boven de 900, 8% verwacht een stand zelfs boven de 1.000. Daartegenover staat dat 19% denkt dat de AEX, met verlies, onder de 850 gaat eindigen.

Beleggingsgedrag grotendeels onveranderd

Een andere vraag ging over het beleggingsgedrag. Gaan de respondenten anders beleggen dan vorig jaar? 67,5% is niet van plan om anders te beleggen: zij verwachten ongeveer net zoveel transacties als afgelopen jaar te doen. 18,1% is van plan om meer transacties te doen, terwijl 14,3% het aantal juist wil verminderen.

ASML soeverein, maar ook verkoopkandidaat

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen staat ASML soeverein nog steeds op de eerste plek, ondanks het minder goede sentiment rond de techsector. Het fonds ging omhoog van 26,5% naar 28,9% en is daarmee het grootste wonder van de Seven Wonders. Shell klimt van de derde naar de tweede plaats: van 8,6% naar 15,2%. Besi zakt daarentegen van de tweede naar de derde plek. Het ging van 13,5% naar 9,3%.

Opvallend is dat ASML ook het meest als verkoopkandidaat genoemd (9,7%). Op de tweede plaats staat Prosus (9,0%), terwijl de derde plaats worden ingenomen door Philips (7,7%). Mogelijk heeft het negatieve sentiment rond Prosus te maken met het bericht dat technologiereus Tencent banden zou hebben met het Chinese leger. Prosus heeft een groot belang in Tencent.

Aantrekkelijkheid aandelen plust

De voorkeur voor aandelen nam toe (van 85,3% naar 86,9%). Op de tweede plaats staan ETF’s (41,4%), gevolgd door beleggingsfondsen (24,9%), opties (21,1%) en obligaties (8,4%).

IT-sector populairder

De voorkeur voor Informatietechnologie nam toe (van 54,0 naar 57,1%). De sector wordt gevolgd door de energiesector (31,3%), de financiële sector (27,2%), de grondstoffensector (24,6%), en de gezondheidszorg (18,8%).

