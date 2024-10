Pensioen voor millennials: waarom beter nu al beginnen

Millennials, geboren tussen grofweg 1980 en 2000, hebben vaak een heel andere kijk op werk, sparen en pensioen dan eerdere generaties. De gedachte aan pensioen lijkt voor velen van hen nog ver weg.

Maar juist voor millennials is het belangrijk om vroeg te beginnen met hun pensioenopbouw. Waarom dat het geval is, en hoe ze dat dan kunnen doen? Daarover lees je hieronder meer.

Een veranderend pensioenstelsel en flexibele arbeidsmarkt

Allereerst maken een veranderend pensioenstelsel en flexibele arbeidsmarkt het cruciaal nu al te anticiperen op de toekomst.

Het Nederlandse pensioenstelsel, bestaande uit drie pijlers (AOW, werkgeverspensioen en privé-voorzieningen), staat onder druk. De overheid heeft de pensioenleeftijd in de afgelopen jaren verhoogd, en het wordt steeds duidelijker dat de AOW alleen niet voldoende zal zijn voor een comfortabel pensioen. Daarnaast verandert het werkgeverspensioenstelsel. In het nieuwe pensioenstelsel, dat naar verwachting in 2027 volledig van kracht wordt, is de uiteindelijke pensioenuitkering minder zeker en meer afhankelijk van beleggingsresultaten.

Millennials werken daarbij steeds vaker in flexibele banen. Bijvoorbeeld als zzp’er of via tijdelijke contracten. Deze arbeidsvormen bieden vaak weinig tot geen pensioenopbouw via de werkgever. Bovendien wisselen millennials vaker van baan, waardoor ze minder consistent pensioen kunnen opbouwen binnen een vaste regeling. Het risico op pensioengaten – perioden waarin weinig tot geen pensioen wordt opgebouwd – is hierdoor groter.

De voordelen van vroeg beginnen

Hoe eerder je begint met het opbouwen van pensioen, hoe groter het rendement dankzij het rente-op-rente effect. Stel dat een millennial op 30-jarige leeftijd begint met het inleggen van een vast bedrag per maand in een pensioen- of beleggingsproduct. Over de jaren heen groeit dit bedrag niet alleen door de eigen inleg, maar ook door de rente of het rendement dat erop wordt behaald. Hoe langer de tijdshorizon, hoe groter dit effect. Hierdoor hoeft een millennial die vroeg begint relatief minder te sparen om toch een aanzienlijk pensioen op te bouwen.

De inflatie is een ander risico dat millennials vroeg moeten meenemen in hun pensioenplanning. Het geld dat je nu spaart, kan over 30 of 40 jaar minder waard zijn door stijgende prijzen. Beleggen in plaats van sparen kan hierbij helpen, omdat beleggingen over de lange termijn vaak beter renderen dan een spaarrekening, die minder oplevert dan de inflatie.

Zo kunnen millennials actie ondernemen

Veel millennials denken dat ze later meer zullen verdienen. En dat ze op dat moment pas serieus aan hun pensioenopbouw hoeven te werken. Dit kan echter een dure vergissing zijn. Door vroeg te beginnen, profiteren millennials van jarenlange opbouw en rendement. Het is daarom belangrijk om nu al bewuste keuzes te maken.

Dit begint met inzicht krijgen in wat er eventueel via de werkgever wordt opgebouwd. En vervolgens te kijken welke mogelijkheden er zijn om zelf aanvullend pensioen op te bouwen. Dit is in een lijfrente bijvoorbeeld mogelijk met pensioenbeleggen met Evi. Pensioenbeleggen biedt de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier vermogen op te bouwen voor je oude dag, en Evi van Lanschot biedt hiervoor een laagdrempelige oplossing. Je inleg wordt belegd in een gespreide portefeuille, waarbij Evi het risico beheert op basis van je leeftijd en beleggingshorizon. Hierdoor hoef je zelf geen expert te zijn en kun je met relatief kleine bedragen al beginnen met opbouwen.

Nu al werken aan zekerheid voor later

Vroeg beginnen met pensioen opbouwen zorgt voor rust, flexibiliteit en een stabiele financiële toekomst. Voor millennials is dit misschien nog ver weg, maar het biedt zekerheid voor de jaren die komen.

