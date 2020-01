Peter Botoucharov (T. Rowe Price): ‘De opkomst van Georgië’

Na ingrijpende hervormingen is Georgië nu een van de leidende landen binnen de opkomende markten (EM) op het gebied van governance, stelt Peter Botoucharov, credit-analist bij T. Rowe Price.

Georgië in een oogopslag

• Robuuste fundamentals bieden steun aan de staatsschuld in dollars.

• Technische factoren zijn positief. Het is niet waarschijnlijk dat de overheid in 2019 nog een obligatie-uitgifte doet.

• Georgie heeft een goede staat van dienst op het gebied van macro-economisch beleid, structurele hervormingen en verbetering van de bedrijfsomgeving.

Zero tolerance ten aanzien van corruptie

In de laatste twee decennia heeft Georgië enorme stappen gezet op het gebied van verbetering van de governance. In 2003 is een ingrijpende hervormingsagenda doorgevoerd, waarbij als eerste een zero tolerance met betrekking tot corruptie werd ingevoerd. Daarnaast werd het belastingsysteem vereenvoudigd en de belastingaangifte gedigitaliseerd, waardoor het eenvoudiger werd belastingen te betalen en de gevoeligheid voor corruptie afnam. Dit leidde tot een verbetering van de staatsfinanciën.

Daarnaast boekt Georgië vooruitgang op het gebied van governance, ethische en sociale normen. Op de ranglijst van de Wereldbank overtreft Georgië momenteel de meeste andere opkomende markten en loopt het de achterstand in op ontwikkelde landen.

Plafond voor de staatsfinanciën

Een andere mijlpaal was de invoering van de Economic Liberty Act in 2011. Daarin legde de overheid zichzelf aan strikte banden, door een plafond af te spreken voor de staatsschuld, het geconsolideerde begrotingstekort en de algemene overheidsuitgaven. Dit leidde tot een sterk anti-cyclisch en institutioneel anker voor de overheidsbudgetten.

De technische factoren zijn eveneens positief, maar er zijn ook enkele risico’s aanwezig. Georgië is een kleine, open economie, met een hoge blootstelling aan de Amerikaanse dollar en kwetsbaar voor externe schokken. Ook speelt er nog altijd een onopgelost geopolitiek probleem met Rusland over twee bezette regio’s.

