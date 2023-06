‘AI-zeepbel voelt aan als een echo’

De opwinding en hype rond Artificial Intelligence (AI) hebben de halfgeleideraandelen naar hun hoogste aandelenwaarderingen sinds januari 2010 geduwd. Het Amerikaanse Nvidia, producent van computerhardware, is nu gewaardeerd op een torenhoog niveau. Teleurstelling voor beleggers ligt op de loer. Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank

Het grootste deel van de kracht van de aandelenmarkt in de afgelopen week is afkomstig van AI-gerelateerde aandelen, terwijl de meerderheid van de groeiaandelen een daling vertoonde. Daarmee komt een onevenwichtigheid in de aandelenmarkt aan het licht.

Het belangrijkste risico voor AI-gerelateerde aandelen is nu dat de verwachtingen te hoog gespannen zijn, waardoor deze aandelen alleen maar zullen teleurstellen, zoals in het verleden met andere gehypte aandelen is gebeurd. Onder het AI-oppervlak is er zwakte in aandelen.

Als we kijken naar de wereldwijde aandelenkoersen van de afgelopen week, dan zien we een lichte daling. Het mandje met halfgeleiders valt echter op met een rally van 6,7%. De AI-hype wint aan kracht en de CEO van Nvidia spreekt over een nieuw tijdperk van 10 jaar. Kijken we echter buiten de segmenten die verband houden met AI, dan daalde vorige week de overgrote meerderheid van de groeicategorieën in de wereldwijde aandelenmarkt.

Get into AI-hype

De ‘get into AI’-hype heeft de halfgeleiderindustrie naar haar hoogste waardering ooit geduwd, gemeten op 12-maands EV/Ebitda, waarbij de verwachtingen voor de Ebitda in het komende jaar al zijn verdisconteerd. Met 18,7x is de halfgeleiderindustrie nu 72% hoger gewaardeerd dan de wereldwijde aandelenmarkt. Daardoor stijgen de verwachtingen naar een niveau, waarbij een grote teleurstelling voor beleggers op de loer ligt.

Nvidia, de toonaangevende fabrikant van GPU’s die worden gebruikt bij AI-ontwikkelingen en -onderzoek, is de koploper in de huidige AI-hypefase. De waardering van Nvidia heeft niveaus bereikt die moeilijk te accepteren zijn. De verwachtingen rond dit aandeel zijn ongelooflijk hoog.

Echo van dot-comzeepbel

In veel opzichten voelt de huidige AI-zeepbel aan als een echo van de internetzeepbel rond het jaar 2000 en in recente tijd de crypto- en blockchainzeepbel. Er is een groep influencers op de sociale media die AI aanbeveelt om te profiteren van het ‘volgende ding’. Het verstoort de verwachtingen van mensen over de toekomst waardoor bubbels ontstaan op de openbare aandelenmarkten.

Weet u nog dat ons werd beloofd dat blockchain en zelfrijdende auto’s een revolutie op de financiële markten teweeg zouden brengen en het mogelijk zouden maken om aan je cappuccino te nippen terwijl de auto u naar uw werk bracht?

Geschreven door: Peter Garnry Peter Garnry is hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

