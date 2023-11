Peter Garnry: ‘Bayer nu aandeel voor de zeer geduldige belegger’

Bayer is een nachtmerrie voor aandeelhouders sinds de overname van Monsanto vijf jaar geleden. Drie Amerikanen die kanker kregen na langdurig gebruik van de onkruidverdelger Roundup werden afgelopen vrijdag elk een vergoeding van 500 miljoen dollar toegewezen. Daarnaast is Bayer getroffen door de beëindiging van een fase 3-studie van een geneesmiddel. De markt had verwacht dat dit twee patenten zou compenseren die zouden aflopen in de farmaceutische divisie, zegt Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank.

“Alles wat mis kan gaan is misgegaan voor Bayer, waardoor de verwachtingen tot een zeer laag niveau zijn gedaald. De Duitse farmagigant is een zaak geworden voor de geduldige belegger. Zijn hoop is gevestigd op de aankondiging van een opsplitsing van de groep in maart volgend jaar.

De nachtmerrie als gevolg van de overname van het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto blijft Bayer achtervolgen. Een jury uit Missouri beval Bayer vrijdag om 1,56 miljard dollar aan drie Amerikanen te betalen, die beweerden dat de Roundup-onkruidverdelger kanker bij hen heeft veroorzaakt. In het ergste geval zou Bayer wel eens meer moeten betalen in rechtszaken dan de 16 miljard dollar die al op de balans staat.

Aflopend patent

Om het nog erger te maken voor Bayer, werd het bedrijf gedwongen om een primaire studie naar een experimenteel geneesmiddel stop te zetten, omdat het niet efficiënt genoeg was ten opzichte van de benchmarks die in de studie waren vastgelegd. In de farmaceutische divisie zal de druk in de loop van de tijd toenemen, omdat de patenten van twee geneesmiddelen die veel inkomsten genereren op het punt staan af te lopen.

Als gevolg van alle onzekerheid is de aandelenkoers van Bayer 68 procent gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in 2015. De koers handelt op niveaus die sinds 2012 niet meer zijn gezien. Deze achtergrond is natuurlijk moeilijk voor aandeelhouders van Bayer. Is er een weg is naar een positievere toekomst?

Eenmalige post

De kosten van de rechtszaak tegen Monsanto kunnen oplopen tot meer dan 16 miljard dollar, maar het is een eenmalige post en dus niet een langlopende zorg van Bayer. De mislukte fase 3-studie van het geneesmiddel asundexian is wel een belangrijke tegenslag voor de aandelenkoers, omdat analisten de waarde van de farmaceutische divisie op basis van dit geneesmiddel modelleerden om de verwachte daling in inkomsten en winstgevendheid als gevolg van het verlopen van patenten te compenseren.

Hoewel het een uitdagende tijd is voor Bayer, heeft het bedrijf laten zien dat het in staat is om decennialang te groeien en bedrijfswaarde op te bouwen. Een langetermijnbelegger in Bayer zet erop in dat het bedrijf voor eens en altijd een schikking in de Monsanto-zaak treft, dat de bedrijfsonderdelen opgesplitst worden en dat de prijzen voor gewasbeschermingsmiddelen stabiliseren en in de toekomst stijgen. Het zal allemaal veel geduld vergen.”

