Peter Garnry (Saxo Bank): ‘ASML heeft veel potentieel voor de lange termijn’

De koers van ASML ging woensdag op de Amsterdamse beurs met 6,7 procent onderuit, als gevolg van een tegenvallend aantal orders en een daling van de omzet. Het management bevestigde echter opnieuw de groeidoelstellingen voor de middellange termijn, waarbij de nadruk werd gelegd op het langetermijnpotentieel, zegt Peter Garnry hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank.

ASML, ’s werelds grootste fabrikant van halfgeleiderapparatuur voor geavanceerde computerchips, presenteerde woensdag voorbeurs de resultaten over de eerste drie maanden van 2024. Het aantal orders en de omzet vielen tegen. Er was voor 3,6 miljard euro aan bestellingen geplaatst, tegenover ruim 9 miljard aan bestellingen een kwartaal eerder. Analisten waren uitgegaan van 4,6 miljard euro. De omzet kwam uit op 5,3 miljard euro, een daling van 20 procent.

Hoe nerveus moeten beleggers zijn over het eerste kwartaalresultaat van ASML? Allereerst ASML heeft een geschiedenis van vele ups en downs gekend, zoals blijkt uit de jaaromzetcijfers sinds 1997. Maar het is ook duidelijk dat de het cyclische verloop van de activiteiten van ASML in de loop der jaren is afgenomen, met name sinds 2013.

In 2023 bedroegen de inkomsten 27,6 miljard euro. Dit jaar zal er slechts een kleine stijging te zien zijn voordat de groei in 2025 weer aantrekt, met een verwachte omzet van €36,2 miljard. Onze boodschap aan beleggers is om zich te concentreren op de lange termijn.

Halfgeleiders worden in steeds meer fysieke toepassingen geïntegreerd, naarmate de wereld steeds meer verbonden raakt en meer lokale rekenkracht nodig heeft. AI en de energietransitie zullen voor veel landen belangrijke technologische doelstellingen worden en de toegenomen geopolitieke fragmentatie zal een meer lokale chipproductie met zich meebrengen. Als gevolg daarvan is er een enorme golf van kapitaaluitgaven op komst.

De vijf belangrijkste concurrentievoordelen van ASML:

ASML investeert zwaar in R&D om voortdurend te innoveren en geavanceerde lithografiesystemen te ontwikkelen. Hun machines maken gebruik van geavanceerde technologieën zoals Extreme Ultraviolet (EUV)-lithografie, die de productie van kleinere, krachtigere chips mogelijk maakt, waardoor ASML een aanzienlijke technologische voorsprong heeft op zijn concurrenten.

De halfgeleiderindustrie vereist substantiële expertise, aanzienlijke kapitaalinvesteringen en complexe technologische knowhow. ASML’s eigen technologieën, patenten en diepgaande kennis van de sector creëren een hoge toetredingsdrempel voor potentiële concurrenten, waardoor de marktpositie wordt versterkt.

ASML heeft sterke relaties met grote halfgeleiderfabrikanten wereldwijd. Deze langdurige partnerschappen zijn gebaseerd op vertrouwen, betrouwbaarheid en het vermogen om apparatuur van de hoogste kwaliteit te leveren, afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant. Dit sterke klantenbestand biedt ASML terugkerende inkomstenstromen en een concurrentievoordeel bij het binnenhalen van nieuwe contracten.

ASML opereert op mondiale schaal, met aanwezigheid in belangrijke halfgeleiderproductieregio’s zoals de VS, Europa en Azië. Dankzij deze mondiale voetafdruk kan het bedrijf zijn gevarieerde klantenbestand effectief bedienen en zich aanpassen aan veranderingen in de regionale vraag en trends in de sector.

ASML’s verticale integratiestrategie, die onder meer de overname van bedrijven als Cymer en Carl Zeiss SMT (minderheidsbelang van 24,9%) omvat, maakt het mogelijk kritische componenten van het halfgeleiderproductieproces te controleren.

Belangrijkste risico’s waarmee u rekening moet houden

Hoewel ASML over een aantal sterke concurrentievoordelen beschikt, is het belangrijk dat beleggers de risicofactoren onderkennen die een negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten van ASML. Enkele van deze risicofactoren zijn:

Het cyclische verloop van de halfgeleiderindustrie

Afhankelijkheid van enkele grote klanten.

Technologische risico’s, waarbij met name Chinese fabrikanten van apparatuur in de toekomst mogelijk sterke concurrenten zullen worden, zoals onlangs is gebleken in de auto-industrie met Chinese EV-fabrikanten.

Verstoringen van de toeleveringsketen vormen een belangrijk risico, aangezien betrouwbare en goedkope toegang tot componenten van cruciaal belang is voor de productie van ASML.

Regelgevende en politieke risico’s. De handelsfrictie tussen de VS en China heeft zich ook uitgebreid tot AI-chiptechnologie, waarbij de Amerikaanse regering de Nederlandse regering ertoe heeft aangezet exportcontroles uit te oefenen op ASML-machines voor de Chinese markt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19678 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht