Peter Garnry (Saxo Bank): ‘Meta meest positieve verrassing kwartaalcijferseizoen’

Het kwartaalcijferseizoen verloopt goed. Tot dusver is er nog geen enkele negatieve teleurstelling geweest, meent Peter Garny, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank. Meta, het moederbedrijf van Facebook, verraste.

De afgelopen weken hebben veel bedrijven hun resultaten over het laatste kwartaal van 2023 bekendgemaakt. “Het kwartaalcijferseizoen ziet er tot dusver goed uit. Je ziet over de gehele linie een mooie winstgroei, in vergelijking met het derde kwartaal van 2023. Ook de vooruitzichten zien er goed uit.”

Meta Platforms, het moederbedrijf van socialmediaplatform Facebook, kon Garnry het meest bekoren bij de Amerikaanse techreuzen. Meta zag in de laatste drie maanden van 2023 zijn winst zien verdrievoudigen. In totaal ging er voor meer dan $14 miljard in de boeken. Dat resultaat stelt Meta in staat voor het eerst kwartaaldividend uit te keren. Ook wil het techconcern voor nog eens $50 miljard extra aandelen inkopen. “De operationele inkomsten en de omzet zagen er sterk uit. Ook gaan ze dividend betalen. Die grote techbedrijven zijn zo overladen met cash dat ze nu geld gaan terugsturen naar aandeelhouders. Dat is een natuurlijk proces. Wat ik vooral heel erg mooi vind aan de cijfers van Meta is dat ze nu een heel groot aandelenterugkoopprogramma ter waarde van $50 miljard gaan lanceren.”

Beleggers waren eerder minder tevreden over de cijfers van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Volgens Garnry had dit met name te maken met zeer hooggespannen verwachtingen rond de resultaten van Alphabet. “Die verwachtingen waren zo hoog, dat ze daaraan niet konden voldoen, Ik heb wel een positief oordeel over de cijfers.” Ook het aandeel van een ander techbedrijf, Apple, daalde na de bekendmaking van de resultaten. “Ik zag heel veel positieve punten bij Apple, maar de markt keek vooral naar de negatieve dingen, zoals de tegenvallende verkopen in China. Beleggers waren verder wat verrast over de outlook voor de verkoop van iPhones, omdat de Amerikaanse halfgeleiderfabrikant Qualcomm eerder had gezegd dat het een ommekeer in de consumentenelectronicamarkt verwacht. Ik denk dat Apple op dit punt wat conservatiever is.”

Deze week presenteren ruim 400 bedrijven hun resultaten over het laatste kwartaal van 2023. Garnry kijkt met name uit naar Ford Motor, Orsted, Equinor, Siemens Energy en Snapchat.

