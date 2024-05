Peter Garnry (Saxo Bank): ‘Na AI is elektrificatie de volgende beleggingsgolf’

Het aandeel van Nvidia, de Amerikaanse producent van computerhardware, steeg donderdag sterk, dankzij uitstekende resultaten in het eerste kwartaal als gevolg van de AI-boom. Na Artificial Intelligence zal de volgende beleggingsgolf elektrificatie zijn, meent Peter Garnry, aandelenstrateeg van Saxo Bank.

“De omzet van Nvidia steeg afgelopen kwartaal met 262 producent op jaarbasis en de winst per aandeel steeg met 585 procent op jaarbasis. Maar het waren de omzetvooruitzichten voor het huidige kwartaal van 28 miljard dollar die de verwachtingen van 26,8 miljard dollar overtroffen. Dat maakte beleggers echt enthousiast.

De opwinding over Nvidia bleef voortduren, toen oprichter en CEO Jensen Huang een wild beeld van de toekomst schetste, waarbij Nvidia de drijvende kracht achter de schermen zou zijn. Nvidia heeft de rekenkracht aanzienlijk naar een nieuw niveau getild en Jensen zei dat er meer te verwachten was en dat dit aanzienlijke innovatie zou stimuleren in de technologie van zelfrijdende auto’s en de ontdekking van medicijnen (Nvidia bouwt voor dat doel een supercomputer met het Deense Novo Nordisk Foundation).

Nieuwe investeringsgolf

Alle beleggingsgolven eindigen op een gegeven moment en er zal een nieuwe komen. Wij geloven dat de volgende golf van beleggingsthema’s elektrificatie zal zijn, vanwege de enorme vraag naar datacentra gevuld met processors om AI-modellen te trainen en gevolgtrekkingen uit deze modellen te berekenen.

De toename van de elektriciteitsproductie zal leiden tot een grote investeringsgolf in nieuwe energiecentrales en duurzame energieprojecten, maar ook tot de opbouw van een nieuwe infrastructuur voor het elektriciteitsnet. Vanuit beleggingsoogpunt zijn wij van mening dat netwerktechnologie de goede plek is.

Goed rendement voor grote spelers

De grootste spelers in de Amerikaanse en Europese netwerktechnologie-industrie (stroomleidingen en transformatorstations) zijn GE Vernova, Siemens Energy, ABB, Schneider Electric, Eaton, Nexans en Prysmian. Het totale rendement voor deze bedrijven is de afgelopen vijf jaar behoorlijk goed geweest en de AI-boom heeft het momentum nog verder vergroot.

Dit jaar zijn deze aandelen, exclusief GE Vernova, dat in april naar de beurs ging, op een gelijkgewogen basis met 31,2 procent gestegen. Daarmee verslaan ze de MSCI World met een ruime marge. Je zou kunnen stellen dat het thema elektriciteitsnetwerken al speelt, maar in de hoofden van beleggers en in de krantenkoppen is het nog niet onder de aandacht gekomen. Voor beleggers die de blootstelling van hun portefeuille aan AI willen diversifiëren, kan het overwegen van deze bedrijven in elektriciteitsnettechnologie een goed idee zijn.

