Peter Garnry (Saxo Bank): ‘Slechte start groeiaandelen’

Groeiaandelen zijn het jaar slecht begonnen doordat de Amerikaanse 10-jaarsrente naar het hoogste niveau in een jaar is gestegen. Hieruit blijkt dat groeiaandelen gevoeliger zijn voor hogere rentes. Dat stelt Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

De Nasdaq 100 is dit jaar met 4% gedaald, terwijl de 10-jaars rente in de VS met 22 basispunten is toegenomen. Woensdagavond kreeg de rente nog meer rugwind door de notulen van de FOMC. Hieruit bleek dat de Fed iets nerveuzer is over de inflatie in vergelijking met december.

Vorig jaar hebben we het meermaals gehad over rentegevoeligheid, te beginnen toen de Nasdaq 100 onderuit ging tijdens de rentestijging in het begin van 2021. Het thema stak in november weer de kop op voor groeiaandelen. Er is een verband tussen de renteontwikkeling, de duration van aandelen en de aandelenwaardering.

Wat is de duration van aandelen?

Aandelen met een lange duration zijn aandelen waarvan verwacht wordt dat ze in de verre toekomst een groter deel van de kasstromen zullen opleveren. Daarentegen wordt verwacht dat aandelen met een korte duration in de nabije toekomst een groter deel van de kasstromen zullen opleveren.

Aandelen met een lange duration zijn gevoeliger voor renteschommelingen dan aandelen met een korte duration. Anders gezegd: als de rente daalt, zouden de aandelenkoersen van aandelen met een lange duration sterker moeten stijgen dan die van aandelen met een korte duration.

Veel speculatieve groeiaandelen hebben een lange aandelenduration. Bedrijven met een hoge mate van schuldfinanciering in verhouding tot de waarde van het eigen vermogen vertonen ook een hoge aandelenduration.

Te hoge blootstelling aan speculatieve groeiaandelen

Veel particuliere beleggers hebben een aantoonbaar te hoge blootstelling aan speculatieve groeiaandelen en lopen dus zonder het te weten een hoog renterisico. Zoals wij al een jaar lang zeggen, is het verstandig om een begin te maken met het balanceren van de portefeuille door groei te mengen met meer activa met een lage aandelenduration en vooral die met vermeende inflatieafdekkingen.

Het ‘mixen’ van Amerikaanse en Europese aandelen tijdens stijgende Amerikaanse rentes blijkt hierdoor een goed idee te zijn. Onze prestaties van onze themamanden van het afgelopen jaar laten ook zien dat de grondstoffensector (energie, mijnbouw, chemie en landbouw, defensie en logistiek) uw duration van aandelen kan verlagen.

Geschreven door: Peter Garnry Peter Garnry is hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

