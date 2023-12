Peter Garnry (Saxo): ‘Een heel woelig 2023 en grote onzekerheden in 2024’

Het jaar 2023 was een jaar van extremen en grote verschillen. De wereldeconomie had te maken met agressieve renteverhogingen, terwijl China kampte met ernstige structurele groeiproblemen. De Amerikaanse aandelenmarkten werden naar nieuwe hoogtepunten gestuwd door een nieuwe technologiehype, maar de groene transformatieaandelen waren de grootste verliezer. De oorlog in Oekraïne hield aan en in het Midden-Oosten ontstond een nieuwe brandhaard. Terwijl het beleid van de centrale banken min of meer synchroon liep, hield de Bank of Japan vast aan haar negatieve beleidsrente. Dit stelt Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank.

‘2024 wordt een jaar van onzekerheid. Beleggers zullen zich afvragen of de Amerikaanse economie in een recessie zal belanden, of de inflatie en de lonen hoog zullen blijven en of de wereldeconomie opnieuw zal versnellen. De oorlog in Oekraïne, het conflict in het Midden-Oosten en de verkiezingen in Taiwan, India, de VS en mogelijk het VK zullen allemaal belangrijke risicofactoren zijn.

Het jaar van extremen en grote verschillen

Het is altijd moeilijk om een jaar in al zijn details samen te vatten, maar hieronder staan enkele van de belangrijkste gebeurtenissen om bij stil te staan.

Er was een consensus over het ontstaan van een recessie, maar de wereldeconomie bleek bestand tegen agressieve renteverhogingen.

Er waren grote verwachtingen rond China, maar het bleek het jaar van vele valse starts en het eens zo onverslaanbare land kampt met ernstige structurele groeiproblemen.

De snel stijgende rentetarieven veroorzaakten een korte periode een bankencrisis die snel werd ingedamd en geïsoleerd tot een paar zwakke banken. Silicon Valley Bank ging failliet en UBS nam Credit Suisse over.

De markt was ervan overtuigd dat de centrale banken zouden toegeven, maar in plaats daarvan hielden ze voet bij stuk en versterkten ze het ‘langer hoger’-verhaal, waardoor de Amerikaanse 10-jaarsrente naar 5% steeg en daarna agressief terugviel naar het niveau van het begin van het jaar.

Generatieve AI werd het gesprek van de dag op Wall Street en beleggers haastten zich om mee te doen, toen Nvidia twee monsterrendementen bekendmaakte op een niveau dat nog nooit eerder in de geschiedenis is vertoond.

De technologiehype van generatieve AI stuwde de Amerikaanse aandelenmarkten naar nieuwe historische hoogtepunten, waarbij de ‘magnifieke zeven aandelen’ het vier keer beter deden dan de S&P 500.

Er was veel hoop op een doorbraak in Oekraïne, maar in plaats daarvan ontaardde de oorlog in een uitputtingsslag in de stijl van WO I zonder dat het einde in zicht was.

Om het geopolitiek nog erger te maken, ontstond er een nieuwe brandhaard in het Midden-Oosten met de Hamas-aanval op Israëlische burgers en de daaropvolgende invasie van Gaza door Israëlische troepen. Onlangs heeft het conflict geleid tot aanvallen op schepen in de Rode Zee, waardoor schepen uit Azië gedwongen werden om de Rode Zee te verlaten.

Net zoals technologie de winnaar was op de wereldwijde aandelenmarkt, waren de groene transformatieaandelen de grootste verliezers, gedreven door een crisis in windturbines en een overvloedige voorraad aan zonnepanelen.

De klimaatconferentie COP28 eindigde met de belofte om een tijdperk van afnemend verbruik van fossiele brandstoffen in te luiden. De snelle adoptie van energie-efficiënte oplossingen en in het bijzonder de snelle adoptie van elektrische voertuigen heeft al een aanzienlijke impact op de oliemarkten. Deze trend zal de komende jaren enorm belangrijk zijn voor Saoedi-Arabië en Rusland en de geopolitiek beïnvloeden.

De Bank of Japan hield vast aan haar negatieve beleidsrente. Het afwijkende beleid ten opzichte van de rest van de wereld zorgde ervoor dat de yen alle druk kon absorberen, waardoor de financiële markt zich afvroeg wanneer de Bank of Japan terugkeert naar de realiteit.

De sterke dollar en hoge rente hadden een negatief effect op aandelen uit opkomende markten. Wereldwijde beleggers lijken steeds minder geïnteresseerd in emerging markets.

Omarm verrassingen in 2024

Nu 2023 ten einde loopt, zullen beleggers zich afvragen of 2024 opnieuw iedereen kan verrassen. De consensus gaat steeds meer uit van een milde recessie in de Amerikaanse economie, ergens halverwege het jaar. In de veronderstelling dat de consensus er altijd naast zit, leidt dit tot twee paden in 2024: 1) een harde landing als de hoge rentes eindelijk doorbijten, of 2) een versnelling van de groei in de wereldeconomie. De groei blijft in Europa tegenvallen, ook al stabiliseert deze zich in een milde recessie, terwijl de Amerikaanse economie veerkrachtig blijft.

Volgend jaar zal in het teken staan van de volgende belangrijke onderwerpen:

Zullen de inflatie en de lonen hoger uitvallen dan verwacht en de centrale banken zo dwingen om de beleidsrente langer hoog te houden?

De algemene verkiezingen in Taiwan (januari), India (april), de VS (november) en mogelijk het VK hebben allemaal de ingrediënten om de markten te verrassen en de geopolitieke risico’s te vergroten.

Kan de Amerikaanse technologie de extreme verwachtingen voor winstgroei waarmaken? Of zal 2024 pijnlijk duidelijk maken dat beleggers zich weer hebben laten meeslepen?

Krijgt de wereld nog een opwaartse verrassing van generatieve AI?

Zal de wereldeconomie in een recessie belanden of opnieuw versnellen? Hier speelt China een cruciale rol.

Zal de toepassing van technologie in elektrische voertuigen opnieuw een jaar van extreme groei zijn, wat het begin van het einde zal betekenen voor de oliemarkt? Zal het Saoedi-Arabië dwingen overhaaste beslissingen te nemen?

Zullen de opkomende markten een comeback maken op de financiële markten of opnieuw teleurstellen?

Als de rentetarieven blijven dalen, worden groene transformatieaandelen dan misschien de grootste winnaar van 2024?

Kan er vrede komen in het Midden-Oosten en zal Oekraïne genoeg steun van de EU en de VS krijgen om niet nog meer grondgebied te verliezen aan Rusland, terwijl de oorlog in 2024 zijn derde jaar ingaat?

Eén ding is zeker, financiële markten en geopolitieke gebeurtenissen zullen ons blijven verrassen en beleggers moeten klaar zijn om de onzekerheid te omarmen, nu een nieuw jaar begint.’

