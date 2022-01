Peter Garnry (Saxo): ‘Energiecrisis kan van energieaandelen winnaars maken’.

De energieprijzen zullen in de nabije toekomst hoog blijven als gevolg van onderinvesteringen, ESG en de groene transformatie. Dit zal beleggers ertoe verleiden een positie in de totale energiesector te verwerven, met een overweging in technologie- en groeiaandelen. Dit zegt Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank, in de Outlook voor Q1 2022 van de Deense bank.

“Vorig jaar ontstond er langzaam een wereldwijde energiecrisis. Die explodeerde aan het eind van het jaar in Azië en Europa, waarbij Europese aardgasfutures sinds mei 2020 met 2.381% stegen”, stelt Garny. “Hogere energieprijzen zijn een belasting voor consumenten en bedrijven. Ze kunnen de consumentenprijzen opdrijven en de marges doen krimpen door hogere directe bedrijfskosten en secundaire inflatiedruk die sectoren op verschillende manieren treft. Ze kunnen ook de rentevoeten opdrijven, wat invloed heeft op de waardering van aandelen.”

Onbelangrijke rol

Volgens Garny speelt de energiesector momenteel nog maar een onbelangrijke rol op de aandelenmarkten, in tegenstelling tot voorheen. In januari 1995 had de energiesector een gewicht van 10% in de S&P 500 en was daarmee de op vier na grootste sector naar marktkapitalisatie in ’s werelds grootste economie en aandelenmarkt. “Vanaf dat moment beleefde de energiesector een ongelooflijke bloeiperiode. Een hoogtepunt was in juni 2008, toen Brent ruwe olie 140 dollar per vat bereikte. In deze periode presteerde de mondiale energiesector 7,5% beter dan de mondiale aandelenmarkt op jaarbasis, met een totaal rendement van 16,2% op jaarbasis”, aldus Garnry.

Energiecrisis centrale thema

De energiecrisis en de gevolgen daarvan zijn het centrale thema van de Q1 Outlook van Saxo Bank. “Deze crisis zal voortduren als gevolg van decennia van onderinvesteringen en het aanhoudende gebrek aan financiering voor de fossiele brandstoffen. Zij nemen nog steeds het grootste deel van de energie-invoer in onze economie voor hun rekening”, meent Steen Jakobsen, hoofdeconoom van Saxo Bank.

Jakobsen meent dat de duurzame transformatie de energiecrisis verergert. “We hebben een monster gecreëerd, waarin de beleidsprioriteit – groen worden – de energiecrisis aanwakkert. Hoe meer we werken zonder een tastbaar plan voor het veiligstellen van een vlotte manier naar de verhoopte toekomst van groene energie, hoe meer onze economieën op chaotische wijze zullen worden ontwricht.”

Vooruitzichten voor Q1 2022: De energiecrisis aanwakkeren

De vooruitzichten van Saxo Bank voor begin 2022 gaan in op het allesoverheersende risico dat zich dit jaar een energiecrisis ontwikkelt als gevolg van jarenlange onderinvestering in fossiele brandstoffen en kernenergie. Deze brandstoffen vormen nog steeds de overheersende vormen van energie in onze economie. De klimaatagenda en de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot is juist voor de lange termijn, maar 2022 zal het jaar zijn waarin beleidsmakers ontdekken dat de huidige routekaart naar klimaatdoelstellingen op lange termijn niet strookt met de realiteit.

Een buitensporige focus op elektrische auto’s en het huidige aanbod van alternatieve energieopties, terwijl fossiele brandstoffen en kernenergie worden verwaarloosd, zal alleen maar leiden tot een energiecrisis. De EU zal het eerste grote economische blok zijn dat gedwongen wordt zijn energie-infrastructuur te vernieuwen en aardgas en kernenergie weer toe te laten.

Ondervertegenwoordiging aandelen energiesector

Bij de aandelen kijkt Saxo Bank naar de ongelooflijke huidige ondervertegenwoordiging van de energiesector. Zij maakte eind 2021 een schamele 2,7 procent van de S&P 500 uit, tegenover meer dan 16 procent op de grote piek in 2008 en 10 procent begin 1995. Saxo heeft een lijst opgesteld van zo’n 40 bedrijven op het gebied van fossiele brandstoffen, kernenergie en nieuwe energie. Saxo verwacht dat de sector de komende jaren sterke rendementen zal opleveren, aangezien de marktwaarderingen in de meeste sectoren die het vorig jaar goed deden, erg opgerekt zijn.

Bij grondstoffen, een belangrijk aandachtspunt in 2022, kijkt Saxo niet alleen naar het opwaarts potentieel voor olie en gas, maar ook naar bijna elk industrieel metaal vanwege de metaalintensiteit van alternatieve energiebronnen, van windturbines tot EV-batterijen. De onderinvestering zal aanhouden tot de ESG-normen voor leningen in de mijnbouw en de upstream olie- en gasproductie worden versoepeld. Groene inflatie zal in 2022 een modewoord blijven, met een verdere oncomfortabele inflatie bij grondstoffen. Die breidt zich mogelijk uit naar de belangrijkste landbouwproducten.

Agressievere houding centrale banken

Op de vastrentende markten zal de nadruk dit jaar liggen op de steeds agressievere houding van de centrale banken, die zich zullen wapenen tegen de sterke inflatiedruk. De rentecurves zullen waarschijnlijk vlakker worden, waarbij de stijgingen van de beleidsrente de rente aan de voorzijde van de curve zullen opdrijven terwijl de langere rente moeite zal hebben om gelijke tred te houden. Dit laatste zal worden afgeremd door de zwakke vooruitzichten voor de reële groei op lange termijn.

Obligaties en activa met een lange looptijd zullen het komend jaar waarschijnlijk moeilijk krijgen. De belangstelling van beleggers voor hoger renderend schuldpapier zal aanhouden.

Renteverhogingen Fed

Bij de valuta kijkt Saxo naar de waarschijnlijkheid dat de Fed min of meer gedwongen zal worden om de rente te verhogen. De Amerikaanse dollar zal waarschijnlijk zwak blijven zolang de door de Fed gepercipieerde ‘eindkoers’ rond de 2% blijft hangen en zolang het tempo van de renteverhogingen van de Fed voldoende gematigd is om liquiditeitspaniek te vermijden.

2022 ging van start met extreme verschillen tussen de zwakte van de Japanse yen en de sterkte van de Chinese renminbi. Die zijn niet meer voorgekomen sinds China in 2015 zijn wisselkoersregime wijzigde en de renminbi ernstig verzwakte. Nu een groot deel van de wereld verkrapt, terwijl China een vorm van binnenlandse versoepeling nastreeft na hardhandig optreden tegen de tech- en vastgoedsector, wijst de divergentie op een zwakkere renminbi.

